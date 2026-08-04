Stigla prinova u kraljevsku obitelj! Princeza rodila djevojčicu u Lisabonu

Lijepe vijesti u britanskoj kraljevskoj obitelji! Princeza Eugenie rodila je svoju prvu kćer, javlja Sky. Malena je rođena u bolnici u Lisabonu s 2,8 kilograma. Ove vijesti Eugenie je objavila na Instagramu te dodala da su suprug Jack Brooksbank i ona jako zaljubljeni u malenu. Fotografiju možete pogledati OVDJE. Nećakinja kralja Charlesa već ima dvoje djece, sinove petogodišnjeg Augusta i trogodišnjeg Ernesta.

Vijest o dolasku prinove u obitelj, Buckinghamska palača potvrdila je u svibnju. „Njegovo Veličanstvo kralj Charles upoznat je s radosnom viješću i iznimno ga veseli“, objavljeno je na društvenim mrežama Palače. Vijest je s javnošću podijelila i sama Eugenie na Instagramu, gdje je objavila fotografiju svojih sinova kako drže snimku ultrazvuka uz opis popraćen emotikonima srca i bebe: „Beba Brooksbank stiže 2026.!“ Dijete neće imati titulu kraljevskog visočanstva, a u redu nasljeđivanja britanske krune zauzet će 15. mjesto, ispred svog praujaka, princa Edwarda, vojvode od Edinburgha.

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Inače, par se vjenčao u listopadu 2018., a prvo dijete, sina Augusta, dobili su u veljači 2021. Drugi sin Ernest rođen je u svibnju 2023. Ovo će biti peto unuče Eugenijina oca, Andrewa Mountbattena-Windsora, kojem je kralj Charles prošle godine oduzeo kraljevske titule i počasti nakon što su u javnost dospjeli novi detalji o njegovim vezama s osuđenim pedofilom Jeffreyjem Epsteinom. Mountbatten-Windsor bio je i priveden zbog sumnje na zlouporabu položaja, nakon što su dokumenti povezani s Epsteinom sugerirali da je možda dijelio povjerljive trgovačke informacije. Nakon 11 sati pušten je uz nastavak istrage, a sve optužbe je odbacio.

U istim dokumentima više se puta spominju i Eugenie, njezina sestra Beatrice te njihova majka Sarah Ferguson, no samo spominjanje ne znači i odgovornost za bilo kakvo kazneno djelo. Iako su zadržale svoje titule, Eugenie i Beatrice nemaju aktivne službene uloge u kraljevskoj obitelji. Eugenie radi kao direktorica u galeriji Hauser & Wirth u londonskom Mayfairu, dok se Brooksbank bavi poslovima u području ugostiteljstva i marketinga. Obitelj živi na relaciji između Portugala i Ivy Cottagea, kuće smještene unutar kompleksa Kensingtonske palače.