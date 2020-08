Glumica stala u obranu supruge koju optužuju bivši suradnici, pokrenula internet podršku

Popularna voditeljica i "američka duša", kako su je nazivali, Ellen DeGeneres, pod istragom je zbog optužbi bivših zaposlenika, a sada joj je u obranu stala i supruga, glumica Portia de Rossi.

Ellen se prije par dana oglasila o svemu i ispričala bivšim članovima osoblja zbog njihovih negativnih iskustava, nakon što je istraga pokazala da postoje nedosljednosti u svakodnevnom vođenju osoblja emisije.

Portia je sada na Instagramu objavila footgrafiju na kojoj piše "Stojim uz Ellen", a u opisu je napisala: "Svim našim obožavateljima... Vidimo vas. Hvala vam na podršci" i dodala hashtagove #IStandWithEllenDeGeneres, #IStandByEllen i #IStandByEllenDeGeneres. Mnogi su već sada slijedili njezin primjer i dijelili hashtagove.

Foto: Screenshot

Internu istragu protiv Ellen Showa pokrenuo je prošlog tjedna WarnerMedia, nakon što se 10 bivših članova osoblja izjasnilo s tvrdnjama da su zlostavljani na poslu. Iako Ellen nije bila osobno upletena ni u jedan od navodnih incidenata, od nje se tražilo da progovori i preuzme određenu odgovornost, kao osoba čije ime stoji i u imenu same emisije, tako i kao jedan od izvršnih producenata.

Podsjetimo, Ellen se u pismu svojim zaposelnicima ispričala zbog ponašanja pojedinih članova svog osoblja.

"Kako smo rasli eksponencijalno, nisam bila u mogućnosti ostati upoznata sa svime svugdje, a oslanjala sam se na druge da obavljaju svoj posao onako kako su znali da bi ih ja obavila. Neki očito nisu. To će se sada promijeniti i obvezala sam se osigurati da se to više ne ponovi. Tako sam ponosna na posao koji obavljamo i na zabavu i radost koju svi skupa širimo u svijetu. Želim da svi kod kuće vole našu emisiju i želim da svi koji rade na njoj vole to. Opet, žao mi je zbog svih koji nisu imali takvo iskustvo", napisala je popularna voditeljica.