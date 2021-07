Glumica se požalila da kći nije vidjela dvije godine: 'Ne vidjeti svoje dijete za mene je suludo'

Glumica Kate Beckinsale (48) požalila se kako je ovih dana napokon vidjela svoju kći Lily Sheen nakon dvije godine. Naime, zbog epidemioloških mjera, prvo karantene, a onda i nemogućnosti putovanja, nisu se mogle vidjeti. Ovog ju je vikenda dočekala u zračnoj luci John F. Kennedy u New Yorku.

"Nisam vidjela svoju kćer dvije godine zbog svega. Radila sam u Kanadi i nije mogla doći do mene. Dvije godine ne vidjeti svoje dijete za mene je suludo", rekla je Kate u emisiji Live with Kelly and Ryan.

Kako je objasnila, u početku im pandemija nije dozvoljavala viđanje, a poslije je Kate otputovala u Kanadu radi glumačkog projekta, a ona je nije mogla posjetiti zbog mjera o putanjima.

Kate je Lily dobila u braku s bivšim suprugom, glumcem Michaelom Sheenom. I Lily se poput roditelja bavi glumom, a svoju prvu ulogu ostvarila je u važnom filmu s Nicolasom Cageom.

"Prvi film je snimila prošle godine. Glumila je kći Nicolasa Cagea u filmu gdje on glumi sebe. Zvuči ludo", rekla je ponosna majka tada.

VIDEO>>Vatrena buktinja na poznatom domaćem festivalu: "Vjerujemo da je ovo djelo ljubomornog i zlog uma"