Glumica prolazi novo teško razdoblje: Takav je život s kroničnom bolesti

Prije tri godine glumica i redateljica Lena Dunham najavila je kako se povlači iz glume i uzima pauzu zbog zdravlja. Tada je zbog endometrioze i operacije na koju je morala ići odlučila uzeti pauzu od glume.

- Bolujem od endometrioze, kronične bolesti od koje boluje jedna od deset žena u SAD-u. Trenutno prolazim kroz težak period borbe s bolešću i moje tijelo mi je, zajedno s mojim doktorima, reklo da je vrijeme za odmor - obavijestila je tada svoje obožavatelje.

Ovih dana paparazzi su je snimili na ulici dok je hodala uz pomoć štapa i odlučila je tu fotografiju podijeliti s obožavateljima i objasniti im kako zbog Ehler-Danlos sindroma se lakše kreće uz pomoć štaka ili štapa. To je nasljedna bolest kolagena koja je obilježena pretjeranom pokretljivošću zglobova i pretjeranom rastezljivosti kože.

- Mogla sam se sramiti ove paparazzo fotografije, to je sigurno i razlog zbog kojih se ove fotografije snimaju, ali stvarno me nije sram. Mogla sam i lagati da je ovo bila moja maska za Noć vještica, ali istina je sljedeća: takav je život kada se boriš s kroničnom bolesti. Imati Ehler-Danlos sindrom znači da mi treba više od podrške prijatelja i potrebna mi je pomoć štaka. Godinama sam se opirala pomagalima koja bi mi olakšala život i bila sam uvjerena kako ću tako izgledati čudno. I da, ovo na meni je spavaćica jer sam išla na pregled kod liječnika i htjela sam da mi bude udobno. Pa, zar nije i Justin Bieber nosio hotelske papuče prije pet godina? Pa onda mogu i ja nositi svoju glamuroznu spavaćicu. Sat vremena poslije bila sam na poslovnom sastanku oko posla koji obožavam. To je dvostruki život žene s kroničnom bolesti, i dalje ispunjavam svoje snove, ciljeve i strast - napisala je glumica u objavi.