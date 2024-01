Glumca kritičari često ne štede, a suprugu je prevario s dadiljom

Psihološki triler "Leave The World Behind", koji je nedavno stigao na Netflix, istražuje sudbinu dviju prilično nepomirljivih obitelji koje ostanu zarobljene u zajedničkom domu tijekom brutalnog kibernetičkog napada. Temeljen na istoimenom bestseleru, ovaj film istražuje opasnosti tehnologije i nepovjerljivu prirodu društva, a reakcije kritike i publike brojne su i poprilično podijeljene. No dva su dobra razloga za preporuku: prvi je producent filma, bivši američki predsjednik Barack Obama, dok drugi leži u uistinu zvjezdanoj glumačkoj postavi, koju predvodi Ethan Hawke.

- Osjećati da se bliži kraj svijeta i moliti za lijekove za svoje dijete jer će u suprotnom umrijeti prilično je izvan mog životnog iskustva. Nemam pojma što pokušavam istražiti svojim životom. Ja sam glumac i stvarno uživam u pripovijedanju: postoji mjesto za mali umjetnički film, postoji mjesto za ljubavnu priču i postoji mjesto za filmske priče koje će te natjerati da se uplašiš i zamisliš. Volim sve te različite žanrove i različite načine na koje pričam priče, proveo sam život pričajući ih - ispričao je nedavno, u povodu premijere filma.

Iako je zbog svoje karizme, uvjerljivih uloga i dopadljive pojave mogao biti popularan kao George Clooney, Brad Pitt, Johnny Depp ili Tom Cruise, Ethan Hawke je danas ostvaren, potpuno zadovoljan svojim mjestom na holivudskom Olimpu. Štoviše, karijeru je izgradio na kvalitetnim neovisnim filmovima, a zbog talenta za pisanje i režiju u filmskom svijetu smatraju ga intelektualcem s pokrićem. Njegov profesionalni put, obilježili su brojni uspjesi i poneki bolni padovi.

Ethan Hawke rođen je 6. studenoga 1970. u Austinu u Teksasu. Dok mu se majka Leslie posvetila dobrotvornom radu, otac James Hawke bavio se osiguranjima. Bračna idila supružnika Hawke nije dugo trajala, razveli su se 1974., a Leslie se sa sinom preselila u New York. Kada je imao deset godina, njegova se majka ponovno udala, a njezina odlučnost na svim životnim poljima snažno je utjecala i Ethana. Tako je i danas. Naime, Leslie Hawke na čelu je dobrotvorne organizacije koju je osnovala prije gotovo tri desetljeća, a riječ je o zakladi Ovidiu Rom sa sjedištem u Bukureštu u Rumunjskoj posvećenoj promicanju ranog obrazovanja djece u nepovoljnom položaju u toj zemlji.

U organizaciji dobrotvornih večera nesebično joj pomaže Ethan, koji je rano počeo pokazivati interes za književnost, ali i scenu. Prvi kazališni nastup imao je sa 13 godina u školskoj predstavi "Saint Joan" Bernarda Shawa. Iskusni profesori prepoznali su talent dječaka pa je poslije sudjelovao i u drugim školskim produkcijama. U to je vrijeme išao na satove glume u McCarter Theatre. Da je na pravom putu, potvrdila je njegova prva filmska uloga koju je dobio sa 14 godina u filmu "Istraživači".

- Gluma mi je vrlo lako došla. Pala mi je u krilo. Ali ljudi kojima sam se najviše divio zapravo nisu bili filmske zvijezde. Bio sam zaokupljen Jackom Londonom i Jackom Kerouacom - istaknuo je.

Hawkeov prvi film nije dobro prošao kod kritike, ali donio mu je prijateljstvo s Riverom Phoenixom s kojim je glumio u "Istraživačima".

- Bio sam prijatelj s Riverom, ali znao sam na njega biti bolno ljubomoran. Znate, kada prijatelj naglasi da mu dobro ide, ne znači da tebi ide loše. A ako mu ide loše, ne znači da tebi ide bolje. To se odnosi na izreku "Kad god moj prijatelj uspije, mali dio mene umre" - bez dlake na jeziku prisjeća se ovaj zaljubljenik u pisanu riječ.

Kako je jednom ispričao za New York Times, rano je odlučio stvarati dobru umjetnost, po svojim standardima i po cijenu da ostane neshvaćen. Ljubav prema umjetnosti odvela ga je na studij glume u Carnegie Mellon University u Pittsburghu, ali napustio ga je kada je sa samo 18 godina dobio ulogu u kultnoj drami "Društvo mrtvih pjesnika" koja mu je utrla put prema svjetskoj slavi. Priča o sramežljivom Toddu Andersonu, u izvedbi Ethana Hawkea, poslanom u školu u kojoj je njegov brat svojedobno proglašen najboljim i najpopularnijim učenikom svoje generacije, osvojila je svijet.

U njezinu je središtu i novi profesor engleskog jezika kojeg je maestralno odglumio Robin Williams, čovjek koji je razvio poseban odnos sa svojim učenicima. Ispričao im je priču o Društvu mrtvih pjesnika i poticao ih da budu drukčiji, da se ne mire s postojećim stanjem i da na svoj način grade ljubav prema poeziji i životu. Svaki učenik pronalazi svoj način na koji će se izraziti, a njihovi životi, zahvaljujući predanom i neobičnom učitelju, postaju drukčiji. Ethan Hawke je često isticao da mu je "Društvo" uistinu promijenilo život.

Nakon toga velikog uspjeha Hawke je upisao englesku književnost na Njujorškom sveučilištu, ali odustao je i od tog studija. Nakon što je snimio film "Bijeli očnjak" i romantičnu komediju "Spoj na slijepo", novac je uložio u pokretanje kazališne družine Malaparte 1991. godine. Kao prvi komad postavio je Pirandella na Off-Broadwayu, čime isprva nije bila oduševljena njegova majka jer se bojala prevelikog rizika u nepouzdanom kazališnom svijetu. Mladi glumac slušao je samo sebe i svoje umjetničke porive pa kada je okupio 20 glumaca za predstavu, nedostajao mu je još jedan 50-godišnjak. Izbor je pao na Austina Pendletona, legendu kazališnog svijeta u New Yorku, glumca koji je radio s Orsonom Wellesom, Olympijom Dukakis i Blythe Danner.

- Promatrao sam njegov proces i izvedbu. Od gospodina Pendletona naučio sam da postoji istinska vrijednost izvedbe. S druge strane, ta vrijednost zna biti divlje prenapuhana kada ste iznimno zgodni i imate nekoliko hitova iza sebe - rekao je glumac koji je često bio na meti kritika.

Na Broadwayu je debitirao 1992. u "Galebu", a The New York Times napisao je da je Konstantina prikazao kao nefokusiranu živčanu energiju koja maše rukama. Variety je utvrdio da je pružio neučinkovitu izvedbu u drami "Henrik IV." 2003., a Chicago Tribune objavio je da je njegov "Macbeth" iz 2013. tragični heroj bez pogona. Kada je 1996. objavio svoj prvi roman "The Hottest State", kritika je tvrdila da je nespretno napisan i da Hawke sebe shvaća previše ozbiljno. Godinama poslije prema romanu je snimio film, nakon čega je The Boston Globe napisao da Hawke ima instinkt glumca, a ne i redatelja. I dok su ga pojedini kritičari nazivali pretencioznim i preozbiljnim za filmsku zvijezdu, on ih je ignorirao, šutio i radio.

Tako je 1993. igrao u jednom od svojih boljih filmova "Preživjeli", potresnoj drami o ragbijaškoj ekipi nastradaloj u Andama, snimljenoj prema istinitom događaju, a godinu poslije prihvatio je ulogu u filmu "Zagrizi život", prvom koji je režirao komičar i glumac Ben Stiller. Godinu poslije Ethan je s glumicom Julie Delpy snimio art-film "Prije svitanja" koji se više od desetljeća poslije pretvorio u trilogiju, zapravo pravu lektiru nekomercijalnim filmašima. Radnja se vrti oko francuske studentice Celine koja u vlaku na relaciji Budimpešta - Beč upoznaje Amerikanca Jesseja. Zajedno izlaze u Beču i njihovo se druženje produbljuje. Priča u filmu opisana je minimalistički jer, osim hodanja i razgovora, ne događa se ništa više. Priča o dva karaktera, njihovim idejama, pogledima na život, ljubavi ispričana je do detalja. Jesse je prikazan kao cinik romantične duše, Celine je naizgled romantična, ali s istim sumnjama vezanim uz ljubav.

Tada ni Ethan ni Delpy nisu slutili da će film imati još dva nastavka i da će ih kritičari opisivati kao paradigmatske romantične komedije našega vremena koje su pokazale da sav novac koji uloži neki filmski studio ne može nadomjestiti originalnost i kreativnost, često nedostatne u bogato produciranim komedijama. Štoviše, neke ocjene filma "Prije svitanja" i njegova dva nastavka pokazuju da je to najbolja filmska ljubavna trilogija u povijesti.

Uspješan odabir uloge bio je i SF film "Gattaca" iz 1997. u kojem Hawke igra s Judeom Lawom i Umom Thurman. Dirljiva priča o tjelesno nesavršenom Vincentu koji sanjari o odlasku u svemir pa se zapošljava kao domar u svemirskoj korporaciji Gattaca i Jeromeu, genetski programiranom čovjeku, Hawkeu je donijela ljubav s visokom, karizmatičnom i talentiranom glumicom upečatljivih crta lica, Umom Thurman. I dok je tada miljenica Quentina Tarantina i zvijezda filma "Pakleni šund" iza sebe imala neuspješan brak sa 12 godina starijim Garyjem Oldmanom, koji je trajao samo dvije godine, Ethan je u kratkim romansama (koliko je poznato javnosti) ljubio glumice Karen Campbell i Juliju Roberts.

Fatalna suradnja filmskih zvijezda okrunjena je vjenčanjem u svibnju 1998., a Hollywood je dobio jedan od najatraktivnijih parova. U braku su dobili kćer Mayu i sina Levona, ali njihova bračna sreća trajala je samo do 2003. godine, a šuškalo se da je razvodu slavnih supružnika kumovala dadilja Ryan Shawhughes koju je upravo Uma zaposlila. Međutim, Hawke je dokazao da to nije bila samo prolazna strast, vezu su nastavili, ali daleko od očiju javnosti. U siječnju 2008. otkrili su da očekuju kćerkicu. Iste su se godine i vjenčali.

- Uspjeh je došao naglo i bio sam izgubljen. Nisam ništa mogao kontrolirati, želio sam stati na loptu. Mislio sam da ću zbog braka biti smireniji, ali to se pokazalo pogrešnim. Postoji istraživanje koje kaže da razvoj muškog mozga nije dovršen do 28. godine. To se i meni dogodilo. Nisam ni trebao izreći zavjete, na kraju se brak raspadne nakon nekoliko tjedana - ispričao je o krahu braka s Umom. Glumac s drugom suprugom, uz 15-godišnju kćer Clementine, ima i 12-godišnju Indianu. Otkad je u braku s Ethanom, bivša dadilja Ryan se pojavljuje kao producentica nekoliko njegovih filmova, kao što su ''Blaze'' i ''First Reformed'', a ovaj par se rijetko pojavljuje u javnosti, trudeći zadržati privatnost.

Kraj devedesetih i početak novog milenija donijeli su mu još nekoliko zanimljivih filmova kojima je potvrdio kameleonski talent. Igrao je u drami "Velika očekivanja" 1998., dijelom temeljenoj na istoimenom romanu Charlesa Dickensa. Godine 2001. snimio je indie film "Tape" s redateljem Davidom Linklaterom, ali i akcijski triler "Dan obuke" s Denzelom Washingtonom. Priču o idealistu policajcu kojemu se suprotstavlja korumpirani kolega, razočaran i ogorčen, prepoznala je i Američka filmska akademija koja je Washingtona nagradila Oscarom za najbolju mušku ulogu 2001. godine, a Hawke je zaradio nominaciju u kategoriji sporednoga glumca.

- Kad sam snimao "Dan obuke', bio sam izložen dijelovima New Yorka koji mi nisu bili poznati, u koje ne zalazim često jer živim na Manhattanu, a praktično su grad za sebe. Ne želim reći da živim u palači i da nemam pojma što se događa izvan mojih zidina, ali ne mogu reći da u dušu poznajem cijeli grad. A u tom drugom New Yorku vidio sam puno bijede, jada, siromaštva i teškog života. Vidio sam mnogo ilegalnih useljenika, ovisnika, oružja i droge, prostituciju i kriminal. Sve je to jako tužno. Siromaštvo i droga glavni su neprijatelji društva i ako želimo pomoći, moramo još više ulagati u znanje i obrazovanje te osigurati svim slojevima društva da ga steknu. Kada je netko obrazovan, ima budućnost, a kad imate budućnost, onda se ne upuštate u kriminal - objasnio je pokazavši u to vrijeme afinitet prema policijskim dramama i trilerima pa je snimio i "Napad na policijsku stanicu" te "Zakon ulice".

Među izvrsnim filmovima Ethana Hawka, prema mišljenju i publike i kritike, izdvajaju se vestern "Sedmorica veličanstvenih" iz 2016., "Zla kob" iz 2012., SF drama "Predestination", remek-djelo "Odrastanje" iz 2014., a spominju se i "Waking life", "Gospodar rata" iz 2005., "Dok vrag ne sazna da si mrtav" s Philipom Seymourom Hoffmanom iz 2007., kao i "Blaze", biografska priča o country pjevaču Blazeu Foleyju koju je i režirao.

Nedavno se našao na meti kritika, kada je riječ o filmu "Wildcat", biografskoj drami iz 2023. o američkoj spisateljici Flannery O'Connor, koja se bori za objavu svoga prvog romana. Suradnja koja je automatski približila film široj publici je ona slavnog oca Ethana, koji je režirao film, dok je ulogu spisateljice utjelovila Maya Hawke, njegova talentirana kći iz prvog braka s Umom Thurman. U nedavnom velikom intervjuu za Variety, Ethan i Maya su se osvrnuli na novi primjer nepotizma u filmskoj industriji u kojoj je važnije koga poznajete nego koliko ste talentirani.

- Ako nas netko želi kritizirati zbog zajedničkog rada, to je sasvim pošteno. Morate pustiti ljude da imaju svoje mišljenje. Samo se moraš potruditi dobro obaviti posao kad si na pozornici - kazao je Hawke, koji je svojom profesionalnom biografijom itekako dokazao ponešto o "dobro obavljenom poslu". Nakon četiri nominacije Američke filmske akademije, prestižni Oscar zasad mu izmiče, no godine uspjeha ovjenčane nagradama tek su pred njim.