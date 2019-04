Glumac razljutio političarku, ona mu uzvratila i pri tome nije štedjela riječi!

Zbog objave na Twitteru, unuka Benita Mussolinija i talijanska političarka Alessandra Mussolini napala je Jima Carreya. Naime, glumac je podijelio karikaturu na kojoj je njezin djed obješen sa svojom ljubavnicom Clarettom Petacci.

If you’re wondering what fascism leads to, just ask Benito Mussolini and his mistress Claretta. pic.twitter.com/uc2wZl0YBu