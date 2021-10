Glumac koji je oduševio ulogom Tome bio je u vezi s 18 godina starijom kolegicom iz Hrvatske

Milan Marić (31) mladi je srpski glumac koji je proteklih tjedana osvojio cijelu regiju glumom u filmu "Toma" Dragana Bjelogrlića.

Premda izgledom ne podsjeća na pokojnog pjevača, glumac je dobio emociju koja je malo koga ostavila ravnodušnim. Iako Marić voli svoj privatni život držati podalje od javnosti, poznato je kako je na početku karijere bio u vezi s našom glumicom Ninom Violić, koja je od njega starija 18 godina.

Upoznali su se u Beogradu, kada je ona u srpskoj prijestolnici gostovala sa predstavom 'Kako smo preživjele'. Milan je tada imao 24, a Nina 42 godine. U vezi su bili šest mjeseci, raskinuli su sredinom 2015, a o svojoj ljubavi gotovo nikada nisu govorili za javnost.

'Inače sam zatvoren čovjek i ne volim previše pričati o sebi. Nisam ni znao tada da će to toliko privuči medije. To je više bilo prisutno kod hrvatskih medija, jer ona tamo živi. Na svu sreću, to je malo prešlo kod nas. Ali zaista je bio grozan kontekst u koji su nas stavili. Ja sam tada bio užasno bijesan. Naslovi su bili užasni - 'Hrvatska kuguarka zavela mladog glumca', ispričao je Milan za Blic 2017. godine.

Sljedeća Marićeva ljubav o kojoj se pisalo bila je poznata srpska kolumnistica i blogerica Vanja Bahilj, koja je od glumca starija devet godina. I ta veza pokazala se neuspješnom.

Prema pisanjima srpskih medija glumac je već neko vrijeme u vezi s 19-godina starijom poduzetnicom Jelenom Pavlović. Naveli su da je zbog Milana ostavila dugogodišnjeg supruga, no njezin odvjetnik sve navode demantirao. Po nekim tekstovima u susjednoj zemlji i ova veza je propala, a to dokazuju i neke njegove objave s Instagrama u kojima potiče promjene u životu ili iskazuje razočaranje u ljubav.

