Glumac koji je jedva preživio nesreću pokazao kako se oporavlja: 'Sretni petak'

Glumac Jeremy Renner (52) u siječnju je jedva preživio nakon teške nesreće kada ga je pri čišćenju snijega pregazila gotovo 6 i pol tonska ralica. Nesreća je rezultirala s više od 30 slomljenih kostiju i nekoliko operacija, međutim, glumac nije dozvolio ozljedama da ga sputavaju. Sada je krenuo u teretanu, a trenutak s treninga podijelio je sa svojim pratiteljima na Instagramu.

- Sretan petak - poručio je obožavateljima dok je sjedio pokraj sprave za dizanje utega.

Podsjetimo, glumac je nedavno dao i nekoliko intervjua u kojima je o svemu govorio. Renner je gostovao kod Diane Sawyer gdje je kazao kako se sjeća da je tijekom prvih dana u bolnici na svojem mobitelu zapisivao bilješke koje je naslovio kao 'oproštajno pismo svojoj obitelji'.

Osim toga, glumac je dao intervju i Jimmyju Kimmelu kod kojeg je u studio ušetao pomoću štapa. Renner je bio nasmijan i odlično raspoložen, a ponovno je govorio o nesreći i svojem oporavku. Kazao je da je od ralice htio spasiti svog nećaka te u tom trenutku nije slutio što će se dogoditi.

- Htio sam skočiti nazad na nju i ugasiti ju, kako ga ne bi zgazila. Onda sam se ja našao ispod nje. Bio je to jako loš početak Nove godine - rekao je Jeremy.

- Slomio sam oko 35 kostiju. Kako je odmicalo vrijeme otkrivali smo sve više slomljenih kostiju. Šest tjedana nakon nesreće su ih nalazili. Imao sam sreće i sretan sam što sam ovdje - govori glumac pa dodaje:

- To je kao ogroman, metalni valjak za kolače. Promašio je sve kralješke, sve organe, mozak mi nije natekao, ništa tako se nije dogodilo. Oko mi je iskočilo, što je neobično. Imao sam puno sreće što mi nije ozlijedilo vitalne organe. Jedino što sam imao ozljede jetre, ali to nije bilo ništa opasno - ispričao je detalje nesreće. Rekao je i kako je zadobio ozljede plućnog krila, a kroz šalu je rekao da ni to nije bilo strašno jer ima drugo. Obitelj je uz njega bila cijelo vrijeme, a glumac je otkrio kako je nakon nesreće imao potrebu ispričati se svojoj obitelji.

- Jedna stvar o kojoj sam razmišljao, još dok sam ležao na zemlji prije nego što je hitna došla po mene je to kakvo je bilo moje iskustvo. Onda sam morao razmišljati o nećaku Alexu jer je on bio tamo cijelo vrijeme i vidio sve. Morao sam uzeti u obzir i njegovu perspektivu i onda se to počelo događati za cijelu obitelj. Ležao sam na podu 45 minuta i imao sam vremena razmišljati o tome - kazao je. Jeremy je otkrio i kako se sjeća svega, dok nije ušao u helikopter koji ga je vozio u bolnicu. Ispričao je i kako su mnogi mislili da je preminuo ili da će umrijeti. Glumac se ipak izvukao. On sam nije znao koliko je nesreća bila ozbiljna, a shvatio je da je povrijeđen nakon što su se prijatelji krenuli brinuti za njega. Otkrio je i kako je tjedan dana bio u jednoj bolnici iz koje su ga 'istjerali'.

Dodajmo da je Renner najpoznatiji po ulozi u Marvelovoj seriji "Hawkeye", ali i po ulozi u akcijskom hitu "Bourneovo naslijeđe". Glumac ima kuću u dijelu SAD-a koji je na Novu godinu zahvatila snježna oluja, a i ranije se žalio na vremenske uvjete. Naime, sredinom prosinca objavio je fotografiju svog snijegom zatrpanog automobila. "Snježna oluja ovdje nije šala", napisao je tada u objavi.

Glumac je dvaput nominiran za Oscara. U kategoriji najboljeg glumca za prestižan zlatni kipić nominiran je 2010. godine za film "The Hurt Locker", a sljedeće je godine nominiran za najboljeg sporednog glumca u filmu "The Town".

