Glumac iz hit-serije o borbi s rakom debelog crijeva: 'Oduzeo mi je sve uloge koje sam imao u životu'

Glumac James Van Der Beek, najpoznatiji po ulozi u seriji Dawson’s Creek, iskreno je progovorio o svojoj borbi s trećim stadijem raka debelog crijeva. Na svom Instagram profilu 48-godišnji glumac podijelio je teške trenutke kroz koje prolazi, ali i važnu životnu lekciju koju je stekao tijekom ove izazovne godine. Jamesu je rak dijagnosticiran u studenome 2024., a prvotno je vijest podijelio s magazinom People, otkrivši da se s bolešću nosio u tišini, uz podršku supruge i djece. "Imam kolorektalni karcinom. U tišini sam se nosio s tom dijagnozom i poduzimao korake kako bih se izliječio, uz podršku svoje nevjerojatne obitelji," rekao je tada. "Postoji razlog za optimizam i osjećam se dobro."

Nakon što je javno progovorio o bolesti, priznao je da je na to bio prisiljen ranije nego što je planirao jer su mediji već pripremali priču o njegovom zdravstvenom stanju. Sada, nekoliko mjeseci kasnije, povodom svog 48. rođendana, osvrnuo se na proteklu godinu, koju opisuje kao najtežu u životu. James i njegova supruga Kimberly roditelji su šestero djece: Olivije (14), Joshue (13), Annabel (11), Emilije (8), Gwendolyn (6) i Jeremije (3). Upravo zbog njih najteže mu je palo što više nije mogao biti prisutan suprug i otac kakav je bio prije bolesti.

"Ovo je bila najteža godina mog života," priznao je u emotivnoj objavi. "Kao mlađi, definirao sam se kroz glumu, ali to me nikad nije ispunilo. Kada sam postao suprug, to je bilo bolje, a kada sam postao otac, tek tada sam osjetio pravu svrhu."

FOTO Voditeljica Dnevnika Nove TV iza sebe ima brak s ruskim odvjetnikom, a danas je u dugoj sretnoj vezi

Godinama je, kaže, sebe vidio kao odgovornog i snažnog supruga, oca i skrbnika svoje obitelji. No bolest mu je, kako priznaje, oduzela te uloge. "Više nisam mogao pomagati svojoj supruzi. Nisam mogao biti otac koji podiže djecu, tješi ih, stavlja ih na spavanje. Nisam mogao raditi, brinuti o zemlji, bio sam preslab čak i za obrezivanje stabala u pravo vrijeme." Kako je fizički slabio i suočavao se s vlastitom smrtnošću, počeo se pitati tko je on zapravo, kad mu je sve ono što ga je definiralo bilo oduzeto.

"Ako sam samo mršav, slab čovjek, sam u stanu, s karcinomom – što sam ja onda?" podijelio je u videu. Odgovor je pronašao u jednostavnoj misli: "Vrijedan sam Božje ljubavi samo zato što postojim. I ako sam vrijedan Njegove ljubavi, onda bih trebao biti vrijedan i svoje vlastite." Dodao je da vjeruje kako su mu molitve i ljubav koje su mu drugi slali pomogle doći do te spoznaje. "Ako vas riječ Bog sputava, izbacite je. Recite si samo: 'Vrijedan/vrijedna sam ljubavi.' Jer jeste."

FOTO Pogledajte kako izgleda atraktivna vila Igora Tudora

Iako se i dalje liječi, Van Der Beek svoju priču dijeli kako bi nadahnuo one koji se suočavaju s teškim životnim izazovima. Njegove riječi o prihvaćanju i ljubavi prema sebi naišle su na snažan odjek među njegovim pratiteljima, koji mu u komentarima pružaju podršku i zahvaljuju na inspiraciji.

VIDEO Marko Bošnjak nakon pobjede na Dori: 'Medicinski tim mi je pomogao, a svoje emocije ne mogu sakriti'