Gledatelji podijeljeni zbog odluke Gospodina Savršenog: 'Nikako mi ne idu skupa'

U finalnoj epizodi showa "Gospodin Savršeni", za srce Mije Matića borile su se Mihaela Muhvić i Nuša Rojs.

Na kraju se Matić odlučio za slovensku pjevačicu Nušu Rojs, a nakon njegovog poteza gledatelji su imali niz odobravajućih, ali i osuđujućih komentara.

- Krasna je Nuša, ali mislim da je krivo izabrao - napisala je jedna gledateljica.

- Nuša je simpa i draga cura, al' je totalno drugačije signale ostavljao Mihaeli i baš mi to nekak' nije ok. Meni se čini da on ni ne traži ozbiljnu vezu i zato je odluka takva kakva je - poručila je druga gledateljica, a treća je komentirala kako je Nuša slatka, ali misli da je Mihaela bila iskrenija.

- Nikako mi ne idu skupa, Mihaela mi je bila bolja, toplija osoba. Makar se činila nekad arogantna i puna sebe...kako god, sretno - stoji u jednom komentaru s puno lajkova.

- Ja između njih uopće ne osjećam neku kemiju, mislim da je donio krivu odluku - tvrdi gledateljica.

Podsjetimo, sinoć je Mijo odlučio sa svakom finalisticom ići na spoj, a prva je na red došla Mihaela. „Stvarno se vidim s njim i u rolanju i stvarnom životu“, rekla je. No to nije bilo sve jer ih je čekalo i surfanje na jezeru na zagrebačkom Jarunu, a Mihaela je poslije komentirala: „Kopno mi je draže.“

Došao je red na Nušin spoj iz snova. „Toliko je bila oduševljena da me nije ni primijetila“, u šali je rekao Mijo, a potom su uživali u jahanju i razgovoru. Nakon toga pripremali su jelo i Nuša je rekla: „Iznenađena sam što sam srela nekoga s kim imam toliko toga zajedničkog i stvarno se vidim kraj nekoga kao što si ti“. Otkrila mu je kako ima iznenađenje za njega, no Mijo ju je preduhitrio i darovao joj narukvicu s notama, a potom su se poljubili. Nuša mu je zatim pročitala pjesmu koju je napisala za njega i ponovno su se poljubili.

Miji nije bilo lako jer se mora oprostiti od jedne djevojke do koje mu je stalo. „Mihaela je predivna i nikad neću zaboraviti ovo što smo zajedno proživjeli“, rekao je i došao do nje. „Zaista si krasna, puna ljubavi i empatije i uz tebe se muškarac osjeća sigurno… Stvarno mi je bilo lijepo s tobom i sve ću te uspomene zauvijek pamtiti, no nažalost, mislim da nisam taj muškarac koje može ispuniti ono što ti očekuješ, ono što ti pružaš… Zaslužuješ puno bolje“, rekao je Mijo, a Mihaela je staloženo rekla: „Nadam se da ćeš sreću pronaći s Nušom ili bilo gdje drugdje u svijetu jer je zaslužuješ“, zagrlili su se i ona je otišla. Mijo je potom krenuo prema Nuši i komentirao: „Prvi sam put siguran da sam donio ispravnu odluku.“ Nuša je bila nervozna i uzbuđena, no Mijo ju je uhvatio za ruke, pričao joj kako mu je bilo s njom lijepo danas, što je očekivao od showa, što traži kod djevojke…

Znao sam samo kakvu bih curu želio; inteligentnu, samopouzdanu, ambicioznu, neustrašivu koja slijedi svoje snove… Koja bi bila pustolovna, pa da joj se može svidjeti dečko koji hoda sa 19 cura istovremeno“, u šali je rekao i nastavio: „Što te više upoznajem, sve mi se više sviđaš i ta tvoja ljubav prema životu i energija, jednostavno su zarazni.“ Potom je uzeo ružu i rekao: „Ovako smo počeli i ovako bih volio da završimo. Nuša, uzimaš li ovu ružu?“ rekao je, a Nuša ga je strastveno poljubila. „Jedan dokaz da je osjećaj jezik duše i da me nije prevario“, komentirala je Nuša, a Mijo zaključio: „Zahvalan sam na cijelom iskustvu i što sam upoznao ovakvu divnu osobu. Nadam se da je ovo početak nečeg lijepog.“