Sjećate li je se? Julie je sudjelovala u 'Gospodinu Savršenom', a sada je objavila uzbudljive vijesti

The Beat That Saved Our Lives

Kensington Lima u novom singlu vraćaju se na početke karijere

Tekst pjesme inspiriran je istinitim događajima i avanturama mog prvog benda Plavi kabel s kraja devedesetih. To su bili dani koji su me obilježili i usmjerili mi život, a kako vrijeme prolazi, ta epizoda mi postaje još ljepša i uzbudljivija nego što je možda i bila, objasnio je Josip Radić