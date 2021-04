Gledatelji na jednom od kandidata iz emisije 'Ljubav je na selu' primijetili nacističku tetovažu, oglasio se i RTL

Počela je nova, 13. sezona RTL-ove emisije ''Ljubav je na selu'' a jedan od kandidata je i Jurica Živoder (29) iz Pokleka.

"Jurica (29) je vlasnik tvrtke koja se bavi električnim instalacijama. Na njegovu imanju nalaze se vrt i voćnjak, a ima i ovce te konje. Tvrdi da je vrlo društvena osoba i uvijek mu teško pada vrijeme provoditi sam. Njegova buduća odabranica trebala bi biti ljubazna, podržavati ga i biti sposobna riješiti bilo kakve probleme razgovorom. Nakon loših ljubavnih iskustava ostao je pozitivan i smatra da je iz toga izvukao važnu životnu pouku. U ''Ljubav je na selu'' prijavio se kako bi pronašao srodnu dušu i ostvario nova prijateljstva, ali i kako bi svima pokazao sve ljepote svog žumberačkog kraja", stoji u opisu ovog kandidata na stranicama RTL-a.

Foto: RTL

"Dobro bi mi došla ženska pomoć, a i da znaš da je tu netko za tebe u teškim situacijama. Želja mi je naći srodnu dušu. Zadnje dvije godine bio sam zaručen, ali je to propalo. Tražim ženu koja voli izazove i putovanja, nebitno koje je doba dana ili noći. Želim curu koja je kao ja. Zabavna i spremna na sve", kazao je Jurica u showu. U nedjeljnoj epizodi prikazano je pet farmera i jedna farmerica koji su dobili sretnu vijest da su prošli dalje, a pisma im je uručila nova voditeljica Anita Martinović.

Foto: RTL

Juricu je Anita nazvala dok je bio na radnom mjestu, a on je veselu vijest odmah podijelio s kolegama. No, gledatelji su nešto sasvim drugo primijetili u nedjeljnoj emisiji. Naime, Jurica na podlaktici ima tetovažu na kojoj jasno piše: "Meine ehre heißt treue." U prijevodu to znači "Odanost mi je čast", što je bio moto jedne od glavnih nacističkih organizacija Schutzstaffel (SS). Izraz se odnosi na izjavu Adolfa Hitlera nakon Stennesove pobune, incidenta između berlinskog Sturmabteilunga (SA) i SS-a. SS je izgrađen na nacističkoj ideologiji, a odgovoran je za mnoge zločine protiv čovječnosti za vrijeme nacionalsocijalizma i Drugoga svjetskog rata.

Zbog svega smo se obratili i RTL-u.

"Kandidat Jurica, kao i svi ostali kandidati, u našoj su emisiji fokusirani na traženje srodne duše, kao i u svih prethodnih 12. sezona, što će gledatelji vidjeti prateći emisiju 'Ljubav je na selu' od ponedjeljka do četvrtka u 21 sat. Kao i do sada, ova emisija ne govori ni o kakvim političkim stavovima ili razmišljanjima. Obilježja na tijelima kandidata nemaju nikakve veze sa sadržajem kao ni sa stavovima RTL-a Hrvatska", odgovorili su na naš upit.

