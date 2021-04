Teško je prepoznati slavnu pjevačicu s ovom sve popularnijom dječačkom frizurom

Zanimljivi i odvažan je oduvijek bio modni stil pjevačice i glumice Miley Cyrus koja u zadnje vrijeme njeguje rokerski stil. S novim modnim stilom došla je i nova te ove sezone sve popularnija kratka dječačka frizura s kojom je Miley bilo teško prepoznati dok je šetala ulicama Beverly Hillsa i na licu nosila zaštitnu masku.

Paparazzi su je uspjeli prepoznati, ali prolaznici nisu ni slutili koju zvijezdu to fotografi snimaju. Za glazbenu industriju zadnjih godinu dana težak je period zbog pandemije koronavirusa i pravih koncerata i nastupa već dugo nema, ali ova talentirana 28-godišnjakinja bez obzira na to imala je razloga za slavlje zadnjih tjedan dana. Naime, njezin novi album ''Plastic Hearts'' dostigao milijardu streamova na aplikaciji Spotify. - Ponosna sam što sam jedna od tri ženske umjetnice u posljednja tri desetljeća čiji je album streaman milijardu puta na Spotifyu. Ponosna sam što sam u društvu Lady Gage i Taylor Swift. Zahvalna sam svima koji su slušali moj novi album i podržavaju to što radim. Glazba je najvažniji dio mojeg postojanja - napisala je Miley na Instagramu.

Njezina karijera počela je zahvaljujući seriji Hanna Montana, a kasnije se više usmjerila na glazbu. Njezina glazba i pjesme često su izazivale reakcije, a njezin ljubavni život također se pratio se velikim interesom. Dosta se pisalo i o njezinoj vezi s australskim glumcem Liamom Hemsworthom za kojeg se udala u prosincu 2018. godine, a sedam mjeseci nakon vjenčanja prevarila ga je s Kaitlynn Carter.

