Glazbenik objavio da se razvodi nakon 12 godina braka, s uskoro bivšom suprugom je bio u vezi 22 godine

Glazbenik Noel Gallagher, zvijezda benda Oasis razvodi se nakon 12 godina braka od supruge Sare MacDonald. Ovaj 55-godišnjak i njegova uskoro bivša supruga glazbena publicistica(51) u zajedničkoj izjavi za medije potvrdili su ovu vijest i kazali kako im prioritet ostaju njihova dva sina.

Noel, koji je Saru oženio u lipnju 2011. godine navodno se već preselio iz njihovog zajedničkog doma u Hampshireu i sada živi u sjevernom Londonu.

Kako je rekao poznanik za britanske medije, vijest je tužna, no pokušavaju oko svega biti civilizirani, zbog svoje djece, Donovana koji ima 15 godina i Sonnyja koji ima 12.

Upoznali su se još 2000. godine u jednom klubu na Ibizi, godinu dana prije no što se Noel rastao od svoje prve supruge Meg Mathews s kojom ima kći Anais. Oni su u braku bili četiri godine.

Dok su bili u vezi bili su poznati po žestokom partijanju s Kate Moss i Sadie Frost. No nakon što su se rastali, mediji su tvrdili da je Noel Meg prevario sa Sarom, no oni tvrde da se to nije dogodilo, već da glazbenik više nije mogao tolerirati Mathewsino ponašanje.

Noel i Sara nakratko su prekinuli 2002. jer je ona rekla kako je glazbenik predjetinjast za nju i da se ne bi mogla udati za njega, no ubrzo su se pomirili,

Njegov brat Liam, s kojim je godinama bio u bendu i s kojim je također godinama u svađi nije se slagao sa Sarom, te su se čak svađali u javnosti.

VIDEO Slavni koji su nas napustili 2022. godine