Dok su njezine kolegice živjele u New Yorku i Londonu, ona je živjela na ranču sa sinom i životinjama

Bila je jedna od velikih pet. Uz bok Naomi Campbell, Christy Turlington, Lindi Evangelisti i Cindy Crawford krasila je legendarnu naslovnicu britanskog Voguea u siječnju 1990. Istog mjeseca bila je i na naslovnici američkog izdanja tog magazina. Pojavila se i u glazbenom spotu Georgea Michaela za njegov hit "Freedom" iz 1990. U spotu su joj opet društvo pravile kolegice Crawford, Evangelista, Turlington...

Tatjana Patitz u srijedu je preminula od raka dojke u dobi od 56 godina. Iza nje je ostao 19-godišnji sin Jonah, njezina sestra i roditelji.

Europski simbol šika

Palila je i žarila modnim pistama i naslovnicama magazina 1980-ih i 1990-ih. Tatjana je, među ostalim, bila model za Vogue, Harper's Bazaar i Marie Claire te za Versace i Chanel. U intervjuu za Vogue 1988. Tatjana je rekla: "Ljudi su uvijek govorili da izgledam posebno; da nisam poput nikoga drugog i da ću zbog toga uspjeti u životu."

Uz "Freedom" Georgea Michaela, pojavila se i u spotu Duran Durana "Skin Trade". Godine 1993. pojavila se kao žrtva ubojstva u filmu "Rising Sun", u kojem je glavnu ulogu igrao Sean Connery uz Wesleya Snipesa i Harveya Keitela. Bila je u vezama s poznatim muškarcima uključujući glazbenika Seala i bivšeg Jamesa Bonda Piercea Brosnana te pjevača Nicka Kamena.

– Zajedno smo bile bebe u modnoj industriji i osjećam kao da smo odrasle zajedno. Surađivale smo na mnogim snimanjima i u backstageima modnih revija. Bila je senzibilna, ljubazna, radoznala i tko može zaboraviti te prodorne oči. Njezina ljubav prema životinjama i prirodi bila je zarazna. Izražavam sućut njezinoj obitelji, posebice sinu, kojeg je obožavala – objavila je na Instagramu Cindy Crawford.

Govoreći o kultnoj naslovnici, Cindy Crawford za Vogue je rekla: – Kad me pitaju koji je bio moj veliki trenutak, uvijek spomenem ovu naslovnicu Voguea i Versaceovu reviju za jesen/zimu 1991. kada smo pjevali "Freedom" Georgea Michaela dok smo hodali na modnoj pisti. Ali Versaceova revija ne bi se dogodila da nismo snimili spot Georgea Michaela, a George bi za svoj spot odabrao glumice da nije vidio naslovnicu Voguea. Dakle, sve se vraća na to – rekla je jednom prilikom Crawford i objasnila začarani krug u kojem su se, igrom slučaja, našle.

Foto: Britta Pedersen/DPA Patitz je za The New York Times 2016. rekla da je George Michael bio jedna od njezinih prvih simpatija u tinejdžerskoj dobi i da je bila oduševljena kad ga je upoznala. Par je nekoliko puta radio zajedno, iako se nije srela s njime dok je snimala svoj dio slavnog glazbenog spota.

Rođena je u Hamburgu u Njemačkoj, a odrasla u Švedskoj. Otkrivena je 1983. nakon što je postala finalistica natjecanja "Elite Model Look", u kojem su je čelnici agencija Elite odabrali među nepoznatim djevojkama. Njezina karijera nije doživjela procvat sve do kasnih 80-ih. Otprilike u to vrijeme postala je muza fotografa Petera Lindbergha, za kojeg je bila model do 2010-ih.

U svojoj karijeri Patitz se pojavila na više od 200 naslovnica časopisa diljem svijeta uključujući sedam naslovnica američkog Voguea i trinaest naslovnica britanskog Voguea. – Prelijepa Tatjana, bila si tako divno biće i izvana i iznutra. Uvijek dobronamjerna i mirna, s tim predivnim očima. Zajedno smo, od mlade dobi, bile na toliko putovanja i dijelile predivne uspomene. Voljela sam biti pokraj tebe, osjećala sam se mirno i uvijek smo se puno smijale. Zahvalna sam što smo ostale u kontaktu do samog kraja, smješkam se i sada dok čitam naše poruke shvaćajući da se većinom odnose na našu ljubav prema prirodi. Nadam se da jašeš konja na beskonačnim livadama sa smiješkom na licu i vjetrom u kosi. Prelijepi anđelu, počivala u miru – napisala je Helena Christensen, danski model i fotografkinja, na Instagramu, na kojem je podijelila i njihove zajedničke fotografije iz doba najveće slave.

Nije slučajno što je u oproštajnoj objavi spomenula konje jer je Patitz obožavala ove plemenite životinje. Naučila je jahati sa sedam godina. Kao djevojčica tijekom ljeta odlazila je u obiteljsku kuću na otoku Mallorci, gdje je sudjelovala u kampovima za obuku konja.

– Jašem odmalena. Za mene to znači slobodu, povezanost i predanost. Konji mi smanjuju stres i brige. Oni su iskreni i čine me sretnom i opuštenom, pogotovo ako sam pod pritiskom ili sam napeta – rekla je jednom prigodom.

Manekenka je odlučila živjeti u Kaliforniji kako bi bila bliže prirodi i svojim voljenim životinjama, što je u potpunoj suprotnosti s njezinim kolegicama manekenkama koje su mahom odabrale život na visokoj nozi u New Yorku i Londonu. Živjela je na svojem ranču sa sinom Jonahom, četiri konja, četiri psa i dvije mačke, a tijekom 2010-ih usredotočila se na pitanja koja se odnose na inkluzivnost, svijest o HIV-u, LGBTQ prava, starosnu diskriminaciju i rodnu ravnopravnost te je i dalje krasila stranice i naslovnice slavnih časopisa kao što su Vogue, Marie Claire i Elle.

Izvan modne piste strastveno je zagovarala zaštitu životinja, čak i od svojih ranih manekenskih dana, kao što je navedeno na njezinu profilu na Harper's Bazaaru iz 1990. Za meksički časopis Milenio 2021. rekla je da se uključila u zaštitu divljih konja u sklopu kalifornijskog zakonodavstva te da je uključena u američku Wild Horse Campaign, koja radi na zaštiti divljih konja i površina na kojima žive.

Njezina posljednja objava na Instagramu bila je u kolovozu, kada je objavila dvije slike svojih pasa Matilde i Gabby nazvavši ih "najboljima". Prisjećajući se slavnog modela na Vogue.com, ikona mode i dugogodišnja glavna urednica Voguea Anna Wintour rekla je: – Tatjana je uvijek bila europski simbol šika, poput spoja Romy Schneider i Monice Vitti. Bila je daleko manje vidljiva od svojih vršnjakinja, misterioznija, odraslija, nedostižnija, a to je imalo svoju privlačnost.

Nevjerojatna inteligencija

Iz fondacije Petera Lindbergha, poznatog njemačkog fotografa, koji je preminuo 2019. i čija je crno-bijela fotografija iz 1989. za naslovnicu britanskog Voguea, a na kojoj su pozirale Linda Evangelista, Naomi Campbell, Tatjana Patitz, Cindy Crawford i Christy Turlington, pokrenula doba supermodela, napisali su da su "duboko ožalošćeni zbog smrti Tatjane Patitz, dugogodišnje Peterove prijateljice. Želimo odati počast Tatjaninoj ljubaznosti, unutarnjoj ljepoti i nevjerojatnoj inteligenciji. Naše misli upućene su njezinim najbližima, posebice Joni. Jako će nedostajati".

Češka manekenka Eva Herzigova također se na svojem Instagram-profilu oprostila od Tatjane.

– Napustio nas je anđeo, Tatjana Patitz. Vijest o tvojoj smrti najtužnija je koju sam mogla i zamisliti. Jako ćeš mi nedostajati, počivala u miru – napisala je Herzigova.

VIDEO Fotografije naših glumaca kako kleče postale su hit na Internetu, a zna se i zašto su na koljenima