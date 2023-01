Znate li tko je ovo? Osvanule nove fotografije slavnog glumca (57), neprepoznatljiv je

Slavni američki glumac Robert Downey Jr. (57) poprilično je iznenadio svoje obožavatelje nakon što su u javnost isplivale njegove nove fotografije. Na njima je Downey Jr. potpuno neprepoznatljiv. Odjeven u plave hlače, ružičastu košulju i bordo jaknu, s narančastim kovrčama glumac je privukao pozornost, a malo tko prepoznao je tko se krije iza te maske. Naime, Robert Downey Jr. snimljen je na ulicama Los Angelesa gdje se snima nova HBO-ova serija 'The Sympathizer' u kojoj igra glavnu ulogu.

Fotografije sa seta pokazuju samo jednu od njegovih pet uloga koje će tumačiti u seriji, špijunskom trileru o francusko-vijetnamskom špijunu koji daje podatke komunističkim snagama tijekom rata u Vijetnamu.Još uvijek nije poznato kada će serija biti objavljena.

Foto: profimedia

Inače, Robert je sin Roberta Downeya, nezavisnog filmaša, redatelja i glumca. Downey mlađi je jednako poznat po svojim filmskim i TV ulogama kao i po uživanju narkotika i problemima sa zakonom. U jednom intervjuu koji je objavljen krajem prošle godine otkrio je da je drogu probao kada mu je bilo samo šest godina, a da je za to 'kriv' njegov otac. Sve se dogodilo dok je on igrao poker sa svojim prijateljima u njihovu domu u New Yorku. Otac je vidio da tada šestogodišnji Robert uzima gutljaj bijeloga vina iz čaše i potom mu je čašu oduzeo i dao u ruku džoint te mu je rekao da radije povuče dim umjesto da pije alkohol. Ovaj događaj opisao je Downey Sr U jednom intervjuu.

- Sjedili smo u kući, pušili travu i igrali poker, a Robert me nekako čudno gledao, on je oduvijek promatrao ljude, čak i kao mali. I onda sam mu dao malo trave da proba umjesto da pije vino. Dao sam mu džoint i odjednom sam bio svjestan kakvu sam groznu pogrešku napravio, davši mu malo trave kako bi se oraspoložio – priznao je tada.

Foto: Xavier Collin/Image Press Agency Inače, Downey Jr je kasnije u životu imao velikih problema s drogom i alkoholom, a njegov je otac tek tada shvatio kakvu je pogrešku napravio kada je dao sinu drogu u tako osjetljivoj dobi. O svemu tome i o životu Roberta Downeyja Sr govori se u dokumentarcu na Netflixu, zvanom 'Sr'. Radi se o filmu za koji je zaslužan glumac te koji je nastao s ciljem da svijet čim bolje zapamti redatelja. Downey Jr u filmu je tako govorio o svom djetinjstvu, a spominjao je i kako ga je otac redatelj tjerao da glumi u nekim parodijama koje je snimao. Glumac je otkrio i da se na drogu navukao sa samo osam godina, a i on sam tvrdi da je odrastao u obitelji u kojoj su svi konzumirali drogu.

