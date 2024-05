Glazbena diva slama srca priznanjem o užasnoj dijagnozi: Teško je živjeti iz dana u dan

Nije tajna da se glazbena diva Celine Dion (55) već dugo boli sa sindromom ukočene osobe. Naime, sindrom ukočene osobe je rijedak i vrlo progresivan neurološki poremećaj. Najčešći simptomi su ukočenost i grčevi mišića u tijelu, a s vremenom se stanje može pogoršati pa osobe ne mogu samostalno hodati. Za tretiranje se koriste određeni lijekovi koji sprječavaju ili umanjuju grčeve u mišićima. Ipak, pjevačica se iz dana u dan trudi probijati vlastite granice i pokušavati živjeti što normalnije, a o svemu je progovorila i u intervjuu za francusko izdanje magazina Vogue, čiju naslovnicu krasi upravo njezina fotografija. Nažalost, priznala je da nije uspjela pobijediti bolest:

-Nisam pobijedila bolest, ona je još uvijek prisutna i uvijek će biti. Nadam se da ćemo pronaći čudo, način da se izliječimo i da će znanost naći lijek. Trenutačno ipak moram živjeti s bolešću. , dodala je te nastavila da ne može prognozirati kada bi se mogla vratiti na pozornicu i odraditi turneju koju je otkazala 2023. i 2024. godine.

Foto: instagram

-Tijelo će mi to reći. S druge strane, ne želim samo čekati. Teško je živjeti iz dana u dan. Teško je, jako puno radim, a sutra će biti još teže. Sutra je novi dan. Ali postoji jedna stvar koja nikada neće prestati, a to je volja. To je strast. To je san. To je odlučnost, kazala je slavna Kanađanka.

"Pokušaj prevladavanja tog autoimunog poremećaja bio je jedno od najtežih iskustava u mom životu, ali i dalje sam odlučna da se jednog dana vratim na pozornicu i živim što je moguće normalnijim životom", rekla je Dion u objavi u povodu obilježavanja Međunarodni dan svjesnosti o tom poremećaju.

-Želim ohrabriti i podržati sve širom svijeta koji su pogođeni tim stanjem. Želim da znate da vi to možete! Mi to možemo!" dodala je Grammyjem nagrađena pjevačica hitova poput "My Heart Will Go On" i "Because You Loved Me".

-Duboko sam zahvalna na ljubavi i podršci moje djece, obitelji, tima i svih vas!", dodala je uz objavu popraćenu fotografijom na kojoj široko nasmiješena pozira s tri sina. Ne postoji lijek za sindrom ukočene osobe, koji je progresivan, ali liječenje može pomoći u kontroli simptoma. Prema američkom Nacionalnom institutu za zdravlje, sindrom pogađa dvostruko više žena nego muškaraca.

U svibnju prošle godine Dion je bila prisiljena otkazati niz nastupa zakazanih za 2023. i 2024., rekavši da nije dovoljno snažna za turneju. Posljednji put Dion je viđena u javnosti na dodjeli Grammyja u veljači kada je iznenadila dolaskom i predala nagradu za album godine Taylor Swift. U siječnju je Dion najavila da će snimiti dugometražni dokumentarac, koji će se emitirati na Amazon Prime Video, o svom stanju kako bi se povećala svijest javnosti.

Dion je tijekom desetljećima duge karijere prodala više od 250 milijuna albuma.

"Courage World Tour" zvijezde rođene u Quebecu započela je 2019., a Dion je imala 52 nastupa prije nego što je pandemija covida-19 ostatak stavila na čekanje.

