Glas atletičarke iznenadio mnoge! Video je imao 16 milijuna pregleda, a onda je izbrisan: Ne rugajte joj se

U subotu je naslov olimpijskog pobjednika u Parizu osvojila nizozemska štafeta, a to su postigli zahvaljujući zadnjoj izmjeni koju je trčala Femke Bol. Femke je samo nekoliko minuta nakon pobjede postala viralna na društvenim mrežama, no ne samo zbog sportskog uspjeha, već zbog glasa. Naime, internetom je počeo kružiti video koji je nastao jednom prilikom kada je sportašica davala izjave za BBC. Video koji je skupio 16 milijuna pregleda i objavljen je na X-u je sada izbrisan, ali internetski detektivi su našli drugi sličan zapis na YouTubeu.

Ispod objava su se nanizali komentari onih koji su iznenađeni njenim glasom: "Ako zatvorite oči, možete se uvjeriti da je to Mickey Mouse", "Nema šanse da joj je to pravi glas", "SAD je uništio Mickey Mouse", "Ne želim vjerovati da ovo je ovo njen pravi glas", samo su neki od komentara. Ipak, mnogi su hvalili sportašicu, a neki su i napali ljude koji su objavili ovaj video, jer smatraju da su se htjeli narugati mladoj i uspješnoj ženi koja postiže genijalne sportske rezultate.

Prošle godine atletičarka Femke Bol srušila je na nizozemskom državnom prvenstvu svjetski dvoranski rekord na 400 metara star skoro 41 godinu.Naime, do nedjelje 18.02. kao aktualni svjetski rekord stajalo je vrijeme 49.59 od legendarne Čehinje Jarmile Kratohvilove koja je taj rezultat ostvarila 7. ožujka 1982. godine. No, to više nije najbolje vrijeme svih vremena. Mlada, tada 22-godišnja Nizozemka je vrijeme spustila na 49.26.

- Može li se bolje od ovoga? Ne znam, ali znam da sam odradila svoju skoro savršenu utrku. Da, vjerovala sam i nadala se da mogu ići oko 49.5. No, ovaj je rezultat veliko iznenađenje i za mene - rekla je Bol koja je na posljednjim Olimpijskim igrama u Tokiju osvojila brončanu medalju na 400 metara s preponama.

Ima i svjetsko srebro u istoj disciplini te tri osvojena europska zlata na prvenstvu u Münchenu 2022. godine gdje je najbolja bila na 400 i 400 s preponama te je bila dio nizozemske štafete 4x400 metara.