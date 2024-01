Gdje su i što danas rade stari pobjednici Voice-a? Ruža se zadnji put oglasila na Instagramu 2019. godine

U završnoj, 12. emisiji četvrte sezone popularnog glazbenog showa The Voice Hrvatska, titulu najljepšeg glasa s ukupno 88 504 glasova publike osvojio je Martin Kosovec! Mi smo se tim povodom odlučili prisjetiti dosadašnjih pobjednika ovog showa, te otkrivamo što danas rade.

Nina Kraljić

Glazbenica je pobijedila u prvoj sezoni showa Voice Hrvatska. Nakon toga gradila je svoju glazbenu karijeru, pa nas je čak predstavljala i na Euroviziji 2016. u Stockholmu s pjesmom 'Lighthouse'. Nina je tada izborila i nastup u finalu, a na Dori se nakon toga pojavila i 2021. godine s pjesmom Rijeka. Nina je često posuđivala glas za crtane filmove, a danas još uvijek nastupa, te se bavi holistic voice terapijom.

Jednom je u vrlo iskrenom statusu otkrila da je biseksualna, ali i neka svoja razmišljanja o showu koji ju je proslavio.

- Nikad nećeš biti dovoljno lijepa i posebna za scenu. To su bile riječi koje sam čula sa 17 godina od djelatnice jedne medijske kuće, kada sam se odlučila prijaviti na prvo malo ozbiljnije natjecanje, nakon puno bolesnih odricanja zbog mog glazbenog puta. Od selidbe od kuće s 13 godina, do batina kroz cijelu srednju školu. Još uvijek imam ožiljke na leđima, otvoreno je počela Kraljić.

- Iako su me frizirali kao staru babu i gurali me u novinama kao hrvatsku Susan Boyle, samo jer smo pjevali istu pjesmu kroz slično natjecanje, prošla sam u finale, ali nisam mogla biti svoja. I tada mi se sa 17 godina govorilo da će te ako šutiš, kimaš glavom i ne pokazuješ previše svoj jedinstveni ja, nego se valjaš kao svinjica po blatnim lokvicama u kolektivnom 'pravi se glupa, smješkaj se i ništa ne govori.', put odvesti daleko. Trebaš samo ne pokazivati da si svoja toliko, nego se prilagoditi jer bez klana nema ni elana. Na sceni budi svoja, ali na službenoj stranici koja je ironično u tvom vlasništvu ne pokazuj previše tko si. Nemoj spominjati teme nevezane uz pjevanje čak i kad su tebi bitne, ali i inače nemoj slučajno pokazati da ti nešto smeta ili nisi savršena ili stojiš iza sebe i kad ne držiš MIRKOfon u ruci jer kako još danas jedan forumaš veli nakon što me netko prozvao sotonisticom (samo zato jer imam drugačiji make up i pjevam drugačiji stilski izraz koji se dotiče naših staroslavenskih korijena) 'da, trebala bi ignorirati komentare koji joj se ne sviđaju, a ne pametovati. Bez obzira na to sto želi biti iskrena, biti svoja i slično- nekad treba podilaziti širim masama' , nastavila je pjevačica i dodala kako je shvatila da nije bitno ako pjevaš, nego se radi o psihologiji prodaje.

- Koliko puta sam nešto napisala iza čega stojim i onda to brisala jer su mi odmah govorili 'Nina, nemoj. Nemoj. Završit ćeš u novinama i znaš gdje živimo' Gdje? U tiraniji? Ne, ne mislim više brisati ništa. Imam istu personu i kad se kamere ugase, ali taj dio nam ne odgovara. Smiješno zar ne? Apsurdno sigurno. Tko je stvarniji, tko pokazuje ranjivost, a snažno zastupa ono u što vjeruje je ovdje u velikom problemu i još ako javno progovaraš u problemima koja opažaš ili jednostavno govoriš svoju istinu složio se netko s njom ili ne - objasnila je Nina i dodala kako je najbitnije publici predstaviti se onakvom kakva jest. - Ako pjevaš o jednoj divnoj ženi ili divnom muškarcu, a ispod stola maziš plesača ili plesačicu, a javna si osoba, onda budi primjer za LGBT zajednicu i reci kako stvari stoje i budi pozitivan primjer. U čemu je problem, ja sam otvoreno biseksualna. Kratko i jasno to je stav iza kojeg stojim i cijenim jednako negativne koliko i pozitivne komentare, otvoreno je napisala Nina koja smatra kako nema dovoljno podrške za svoj rad.

- Ovdje dobiješ 'hajde, trpjet ćemo je jer lijepo pjeva, ali to je to, možda ako se zadrži i ne pukne na živce i ostane godinama svoja, ali ne prestane raditi, možda joj neku nagradu 'uvalimo' za 20 godina kad joj ona više neće ništa ni značiti, već će ju dati nekom mladom tko treba podršku onako kako ju je trebala kad je ona bila tih godina, rekla je Nina koja je često dobivala savjete da ode iz Hrvatske.

- I onda dodatak: 'Znaš kakvi smo mi Hrvati. Kad napraviš nešto vani, tek onda ćemo te priznati.' Gdje je tu logika. Recite mi molim vas, željna sam učenja. Zašto moram otići van da bih bila priznata? Zašto tolika borba protiv istine? Poanta je jasna. Biti svoj je privilegija koja se ne cijeni dovoljno - zaključila je Nina.

Ruža Janjiš

Iako je bila miljenica publike i nakon pobjede na popularnom natjecanju "The Voice Hrvatska" joj se predviđala blistava pjevačka karijera, Ruža Janjiš nestala je iz javnosti nakon kratkog bljeska popularnosti.

- Ovo je stvarno ostvarenje sna. Nisam očekivala da ću pobijediti. Ova pobjeda otvorila mi je vrata glazbenog svijeta. Više ne moram zvati ljude i sve sama pripremati. Sad znam da ću snimiti album za Universal i, nadam se, napraviti pravu karijeru. Vjerujem da ćemo ići u smjeru pop-rocka jer volim nešto grublji izričaj, uz puno gitara - izjavila je netom nakon pobjede Janjiš čija je mentorica bila Indira Levak.

Njezina životna priča odjeknula je u javnosti jer se činilo kao da je riječ o nekakvom filmu. Naime, svoju biološku majku nikada nije upoznala, a majka koja ju je odgajala preminula je dok je bila dijete. O njoj i njezinom bratu Marku brinuli su otac i baka, a kada je otac preminuo, potpunu brigu o Ruži i Marku preuzela je baka. Inače su se tijekom rata kao obitelj doselili iz Odžaka u Sloveniju, a potom u Hrvatsku.

Ruža je inače studirala na Prehrambeno tehnološkom fakultetu u Osijeku, a posljednji trag na društvenim mrežama zabilježila je fotografijom na Instagramu 2019. godine. Na upite fanova i pratitelja gdje se nalazi, kratko je odgovorila da je u Grazu.

Tijekom showa je otkrila da joj tamo živi dečko, a poznato je i kako je prije dvije godine prestala surađivati s bendom Babylon i da je neko vrijeme pjevala u akustičnom duu The Brown Bunny.

Vinko Čemeraš

Čemeraš je pobijedio u trećoj sezoni showa The Voice. Izvođač je to koji iza sebe ima i nominaciju za Večernjakovu ružu, dobio je i Porin, te danas nastupa s bendom Talvi Tuuli.

Obradom poznatog hita 'Pelin i med' Vinko je uspio rasplakati Davora Gopca. „Tada nisam vidio da se rasplakao.“, skromno je u studiju TOP MUSIC DESKA rekao Vinko kojemu je poznati roker napravio sliku. Slika Davora Gopca postala je muralom u Čapljini, rodnom gradu mladog glazbenika.

„Mislim da to nisam bio zaslužio, ali u gradu imamo grafite Dinama, Hajduka što je isto, mislim, rijetko za vidjet u tako malom gradu i onda tu još imamo 'mene', tako da razbijam to. Možda pjevam jednima i drugima.“, našalio se Vinko koji često gleda u svoj naslikani lik kada dođe u rodni kraj. Za Vinka možete navijati i na ovogodišnjoj Dori jer se prijavio s pjesmom 'Lying Eyes', vlastitim autorskim djelom.

