Sjećate se Gotyea? Njegov hit ima preko dvije milijarde pregleda, a on je nestao iz javnosti

Prošle godine u srpnju obilježilo se 12 godina od objave jedne od popularnijih pop pjesama 'Somebody That I Used To Know'. Glazbenik Gotye je tako postao vlasnike jedne od najprepoznatljivijih pjesama te godine i ova je pjesma postala apsolutni hit te je dosad na YouTubeu pregledana preko dvije milijarde puta. Iako mu je ovaj hit donio veliku popularnost Gotye se u međuvremenu ipak odlučio udaljiti od pop glazbe i postao je jedan od izvođača koji su se u glazbenu povijest upisali samo s jednim hitom.

Gotye, pravim imenom Wouter Andre De Backer, rođen je u Belgiji, a svoje formativne godine proveo je u Australiji, gdje i danas živi.

Od malena je pokazivao interes i talent za glazbu te je svoju prvu skladbu objavio 2001. godine.Tijekom sljedećeg desetljeća objavio je dva albuma, no tek mu je 2011. godine singl s njegovog trećeg studijskog albuma "Making Mirrors" zauvijek promijenio život. Singl 'Somebody That I Used To Know' otpjevao je s glazbenicom Kimbrom i javnosti su ga predstavili 5. srpnja 2011. godine.

Pjesma je u godini kada je objavljena prodana u više od milijun primjeraka u Velikoj Britaniji, a iste je godine u SAD-u preuzeta 6,8 milijuna puta te je bila broj jedan na glazbenim ljestvicama u 26 zemalja diljem svijeta, a video za pjesmu je postao jedan od najpopularnijih na YouTubeu.

Unatoč ovom nevjerojatnom uspjehu, njegova turneja albuma iz 2012. bit će njegova posljednja pod umjetničkim imenom Gotye jer od tada pod ovim imenom nije objavio novu glazbu. Gotye nikada nije planirao - pa čak ni priželjkivao - postati pop zvijezda i nije mi se sviđao smjer u kojem je njegova popularnost krenula.

- Ne zanima me prodaja moje glazbe. To je razlog zašto ne stavljam oglase na svoj YouTube kanal, što se ljudima u današnjem svijetu čini čudnim, ali to je moja odluka i to je moj odnos prema glazbi - izjavio je Gotye 2017. godine u jednom intervju i dodao:

- Odlučio sam da ima više smisla usredotočiti se na kreativne stvari i ne opterećivati se novcem, odvjetnicima i sudovima.

Iako Gotye nikada nije službeno povukao svoje umjetničko ime, 2014. godine je obavijestio obožavatelje da pod tim imenom više neće stvarati glazbu. Nakon toga posvetio se nekim drugim umjetničkim projektima te je 2014. godine pokrenuo nezavisnu izdavačku kuću pod nazivom Spirit Level. Također je ostao aktivan član benda The Basics i posvetio se elektronskoj glazbi.

