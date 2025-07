Gdje je i čime se bavi Nenad Tatarinov nakon razvoda? Povukao se iz javnosti, a ovako ga opisuju na poslu

Pjevačica Maja Šuput ovih je dana jedna od glavnih tema domaćih medija, a upravo Maja je početkom prošlog mjeseca šokirala domaću javnost obznanivši da je nakon šest zajedničkih godina njezinom braku s Nenadom Tatarinovim došao kraj. “Razvod je već neko vrijeme iza nas, za nas je to prošlo – svršeno vrijeme te smo ga postigli sporazumno, mirno, bez ikakve drame i suza – više u stilu ‘hvala ti na svemu i sretno dalje’. Iz ove ljubavi ostaje milijun prekrasnih uspomena i ono najvažnije – naše dijete zbog kojeg zauvijek ostajemo tim”, poručila je pjevačica tada te naglasila kako ona i Nenad i dalje ostaju prijatelji jer im je na prvom mjestu dobrobit njihovog sina Blooma, a u narednim danima pokazala je kako, unatoč razvodu, Nenad i ona i dalje zajedno putuju i provode vrijeme sa sinom.

No, premda se Nenad ni tijekom braka s Majom nije previše eksponirao u medijima, Tatarinov se sada u potpunosti povukao iz javnosti. Činjenica da nema profile na društvenim mrežama dodatno je zaintrigirala javnost te se mnogi pitaju gdje je danas Nenad i čime se bavi.

Nenad se po svemu sudeći, okrenuo se vlastitoj karijeri i poslu koji je ovih godina prolazio ispod radara. Naime, iako je kao muž jedne od najpoznatijih Hrvatica nerijetko bio na naslovnicama brojnih portala, mnogima je promaknula činjenica da Nenad godinama već radi u jednoj poznatoj zagrebačkoj firmi. Riječ je o agenciji za trgovinu nekretnina u Zagrebu gdje Tatarinov radi kao licencirani agent za nekretnine, a na službenim stranicama iste predstavljaju ga kao “pouzdanu, organiziranu i perspektivnu osobu te timskog radnika”. Također, uz njegov profil na stranici firme stoji i da trenutačno radi kao projekt menadžer i voditelj njihove istarske poslovnice te u svojoj ponudi ima 102 nekretnine.

Podsjetimo, Šuput ovih dana pozornost privlači s 26-godišnjim Gospodinom Savršenim, Šimom Elezom. Maja i Splićanin zajedno su snimili spot za njezinu novu pjesmu "Nisam ja za male stvari", a potom su krenula šuškanja o njihovom odnosu. Maja je "zapalila" javnost prizorima s jahte. Naime, kod Brača, na jahti uživala je i bila prisna s ovogodišnjim "Gospodinom Savršenim". O svemu se oglasio Šime, no Maja svoj odnos s njim nije direktno komentirala. Prvo je otkrila da uživa s prijateljicom, a potom se u ponedjeljak ujutro javila s glisera uz pjesmu ‘Dobro jutro’ grupe Dalmatino, a ono što nikome nije prošlo nezamijećeno jest činjenica da je plovilom upravljao muškarac koji neodoljivo podsjeća upravo na Eleza. I premda pjevačica nije pokazala lice vozača već, vrlo tajnovito, samo ruku, na istoj je za oko zapeo jedan detalj zbog kojeg mnogi vjeruju kako Maja jutro provodi upravo sa Šimom. Naime, na desnoj ruci vozača glisera vidi se crna narukvica, a istu takvu redovno nosi i Šime.

No, nakon ovih objava i sama pjevačica je komentirala svoj odnos sa Splićaninom.

- Ubit ću čar ako to sad kažem. Ja bih voljela, pošto smo mi prvi u treningu već danima, a ja ne znam jesmo li mi u trendingu zbog pjesme ili se ljudi idu uvjeravat ima li tu kemije ili nema, da sami prosude kad pogledaju spot - jesmo li mi tako dobri glumci ili je to zaista prava kemija - rekla je 45-godišnja pjevačica u razgovoru za In Magazin.

Maja je ispričala i kako to da je baš Šime završio kao glavni glumac u njezinom spotu. - Mi smo stvarno Šimu pikirali kao frajera koji se zaista uklapa u nekakav vizual koji ja želim, ali ne samo ja jer ovo nije spot za mene, ovo je spot za gledatelje, pa sam razmišljala glavom drugih gledateljica... On izgleda tako malo talijanski, španjolski, mediteranski, ali ne hrvatsko mediteranski i nekako se spojio u taj istarski vibe. Ispalo je tako dobro da ni meni nije dobro! - rekla je kroz smijeh.

Inače, proteklog vikenda, prema pisanju portala 24 sata, Maja i Šime snimljeni su na luksuznoj jahti u blizini otoka Brača, gdje su, prema svjedočenju čitateljice, djelovali vrlo prisno. Na fotografijama koje je medij objavio, par navodno razmjenjuje nježnosti i uživa u opuštenoj atmosferi pod suncem. - Ležali su zajedno i djelovali jako blisko. Maja je ležala na njemu, ljubili su se i mazili bez obzira na poglede s drugih brodova. U jednom trenutku ustala je, otišla po voće i vratila se sa zdjelicom koju je pažljivo dodala Šimi - ispričala je čitateljica koja je svjedočila njihovu druženju.

Isto tako, njihovo je druženje i prisnost izazvalo niz komentara na društvenim mrežama, no još nije jasno je li u pitanju nešto više ili odličan marketinški trik za promociju Majine nove pjesme. Vrijeme će pokazati svoje...

U međuvremenu, Šime Elez, "Gospodin Savršeni" iz istoimenog showa je za RTL.hr prokomentirao je svoj odnos s Majom, s kojom je uhvaćen u romantičnom odnosu nedaleko Brača. - Oduvijek sam bio transparentan, pa ću tako i sada. U objavljenom tekstu najviše su me pogodile pogrešne informacije da je Maja meni donijela voće, jer si takav propust nikad ne bih dopustio. Naime, ja sam voće donio njoj. Osim toga, želim vam svima ugodan ostatak ljeta i da vam svima bude kao meni. Od srca. Pozdrav uz stihove pjesme ‘Sutra mi sude’, legendarnog Miše Kovača - zaključio je Splićanin tada.