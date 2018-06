Galantis: Vidjet ćemo zašto je Split tako popularna destinacija

Drugi puta na ULTRA Europe ove godine nastupa švedski DJ dvojac Galantis. Ako već niste ranije na najvećem događaju koji se redovito događa u Hrvatskoj, onda ste Christiana Karlssona i Linusa Eklowa mogli čuti i na prošloljetnom MTV Summerblastu, festivalu koji je za jednu od svoje četiri destinacije odabrao i sam Will Smith.

Christian i Linus nisu tek DJ-i, iza jednog i iza drugog plodna je glazbena karijera i u drugim žanrovima. Christian je radio sa zvijezdama poput Katy Perry, Jennifer Lopez, Kylie Minogue i Madonnom, a za Britney Spears je suautor njezina globalnog megahita Toxic. Linus u karijeri bilježi rad s Usherom, također i s Kylie Minogue, Lilly Allen i drugim umjetnicima. Zaposlenom švedskom dvojcu koji je već obišao valjda pola svijeta ove godine bilo je umijeće ukrasti 15 minuta dok su se za ULTRA Europe pripremali sa svojim tour managerom u Los Angelesu.

– Da, bili smo u Hrvatskoj prošle godine, sad ste nas podsjetili, no to je doista bio kratak period, odradili smo nastup i morali odmah dalje tako da nažalost nismo imali prilike podsjetiti se Hrvatske. Ali sada kada u Split dolazimo po drugi puta, imat ćemo jednu noć pred sobom pa ćemo sasvim sigurno vidjeti zašto je ovo tako popularna destinacija gdje se održava i ULTRA Europe, odnosno nadograditi naša iskustva iz prvog posjeta. Jer, prvog nastupa na ULTRA Europe jako se dobro sjećamo, pa se nadamo da će se sve i ponoviti. S tog prvog puta itekako dobro pamtimo publiku, jako se dobro sjećamo njezine reakcije, sve je bilo prilično nevjerojatno, pa očekujemo kako će se sve barem ponoviti, rekao nam je dvojac iz Galantisa. Pripremaju i novi materijal od kojeg će se ponešto čuti i na Poljudu.

– Izlazi nam mnogo glazbe, nismo još sigurni hoće li to biti i cjeloviti album ili ne, ali dosta toga novoga već imamo. Nismo još odlučili kada da pustimo taj novi materijal i kako da ga nazovemo, ali u pravu ste, dosta ćemo toga predstaviti. Naravno, za ULTRA Europe pripremamo svašta novog, kao i uvijek za tako veliki festival, otkrivaju Christian i Linus. Iako su obojica imali plodne karijere u pop glazbi, ipak su se odlučili na karijeru u elektronskoj glazbi.

– Nismo se znali dok se nismo upoznali u mojem studiju. Tada smo shvatili da dijelimo puno toga zajedničkog kada se o glazbi radili pa smo nastavili i sve je dalje nekako išlo spontano, kaže Christian koji je imao velikih uspjeha, kako smo spomenuli, primjerice s Britney Spears. Ali, radi se o potpuno različitoj glazbi kada se radi o Galantisu ili izvođačima poput najvećih svjetskih pop zvijezda.

– Razlika je u tome što za sebe radiš što hoćeš, a kada radiš za neke druge imaš neka ograničenja. Isto kao da radiš kuću za sebe ili da je radiš za nekoga tko u nju treba useliti. Zanimljiv je to posao, no ipak samo posao, dok je pravljenje glazbe za sebe ipak i život, rekao je Christian koji je, dakle, izabrao svoj put umjesto komercijalnog.

– Pa naprosto zato što više volim elektronsku glazbu!, glasio je jednostavan i dovoljno jasan odgovor. Oni koji znaju dvojac i prate njihov rad, znaju da je svaki novi singl ili album obilježen likom – lisice. Odakle to?

– Vrlo zanimljivo, jer ni mi pojma nemamo! Ona kao da je od početka treći naš član, otkako smo krenuli tako je tretiramo i nastojimo da bude u fokusu poput nas dvojice i da bude naše prepoznatljivo obilježje. A nama je zanimljivo tražiti svaki puta nove vidove izražavanja koji su temeljeni na istom liku, tako da je cijeli taj suživot dosta zanimljiv. Ona je doista važan član Galantisa, kažu Linus i Christian. Jedan je od prvih uspjeha u karijeri za dvojac bio izbor publike na velikom američkom festivalu Coachella kada su izabrani kao omiljeni umjetnici ispred velike DJ zvijezde Calvina Harrisa.

– Bilo je to veliko iznenađenje jer bio je to i naš debitantski nastup na tom festivalu. Nismo uopće razmišljali niti znali da tamo postoji i neko glasanje pa nas je, jasno, iznenadilo što smo završili ispred Calvina Harrisa. No, imali smo osjećaj kako je publika s nama od početka nastupa, kaže švedski DJ dvojac. Imaju i dvije nominacije za američki Grammy.

– Dosta nam to znači, dosta puta za naš rad ne mislimo da je nešto posebno, no američki Grammy znači veliko priznanje, jer tamo vode brigu koga nominiraju i vrlo su temeljiti pa je to doista jedno veliko priznanje. To je doista nešto veliko, kažu dečki iz Galantisa. Do sada su već obišli najveće festivale, koji im je ipak najdraži?

– Teško je izabrati, ima toliko dobrih destinacija, za neke od njih još se toliko ni ne zna. Bili smo, primjerice, prvi puta na Imagine festivalu koji je doista sjajan. Možda nam Coachella ostaje u najljepšoj uspomeni, no i drugdje ima tako sjajnih elektronskih festivala sa svojom vibrom, pa je i to neki razlog zašto nam je ipak lakše putovati, kažu Galantisovci. Čini se kako se polako ali sigurno elektronska plesna glazba probija u mainstream.

– Pa mislim da se probija svugdje, u svim smjerovima pa i kao zasebni žanr. Prepoznavanjem od mainstream publike taj žanr samo jača. A imamo sada i umjetnika koji postaju mainstream a ne napuštaju žanr elektronske dance glazbe. Nekako se događa isto kao s hip hopom ili rock'n'rollom svojedobno, tako i EDM razvija svoj potencijal i sve je više prihvaćena, kažu dvojica DJ-a koji čine Galantis. I za kraj, posebna poruka za hrvatsku publiku.

– Super smo uzbuđeni što se vraćamo u Hrvatsku i na ULTRA Europe. To je nevjerojatno mjesto i nevjerojatan festival, samo da odradimo sve prije toga i stižemo!, kažu Christian i Linus.