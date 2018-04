Bio je prvi DJ koji je nastupio u Radio City Hallu, no nije se mogao nositi sa slavom

Švedski umjetnik, DJ i producent Tim Bergling, poznatiji kao Avicii, umro je u 28. godini života u Omanu, stoji u službenom priopćenju.

"Pronađen je mrtav u Muscatu u Omanu u petak poslijepodne, 20. travnja. Obitelj je devastirana i molimo sve da u ovom teškom trenutku poštuju njihovu potreba za privatnošću." navodi se u priopćenju.

Navodno se zbog zdravstvenih razloga povukao s estrade. Već nekoliko godina patio je od zdravstvenih problema, uključujući i akutni pankreatitis, djelomično zbog velike količine alkohola koju je konzumirao.

Svijet glazbe danas je ostao bez jednog od najboljih DJ-eva i producenata današnjice, Tima Berglinga, poznatijeg pod imenom Avicii, koji je umro u Omau u 28. godini života.

Avicii je internacionalnu karijeru počeo 2011. godine s house hitom „Levels“, koji je došao do vrha službenih top lista u njegovoj rodnoj Švedskoj, a ušla je u prvih deset u mnogim europskim zemljama, uključujući i Hrvatsku.

Već iduće godine dobio je i nominaciju za nagradu Grammy, kada je s Davidom Guettom potpisao pjesmu „Sunshine“. , a ušao je u povijest kao prvi DJ koji je nastupio u najpoznatijoj američkoj koncertnoj dvorani „Radio City Music Hall“ u New Yorku. Iste te 2012. Avicii je došao do trećeg mjesta na listi najboljih DJ-eva na svijetu.

Ipak, svjestku slavu doživio je 2013. godine, kada je dobio još jednu nominaciju za Grammy, ali i snimio pjesmu „Wake Me Up“, koja je postala njegov najpoznatiji hit u karijeri, ali i svojevrsna prekretnica u plesnoj glazbi s kombinacijom housea i countrja. Pjesma na kojoj kao vokal gostuje Aloe Blacc postala je najbrže prodavani broj 1 te godine u Velikoj Britaniji, a na prvo mjesto top liste došla je u još 20 zemalja. Izdao je i prvi album „True“, te još 3 hit singla – „Hey Brother“, „Addicted To You“ i „Lay Me Down“. Mladi Šveđanin je za to izdanje dobio pregršt nagrada, uključujući i American Music Award, te MTV-jevu nagradu za najboljeg izvođača plesne glazbe.

Za drugi album „Stories“, koji se pojavio 2015. godine, snimio je čak 70 pjesama, od kojih je odabrao one najbolje. Među njima su se našli dueti s najpoznatijim svjetskim glazbenicima kao što su Robbie Williams, Chris Martin, Brandon Flowers, Wyclef Jean i drugi.

Nastupao je na najvećim glazbenim festivalima, a dva puta smo ga gledali i na Ultri u Splitu – 2013. i 2015. godine. Javnost je bila upoznata s Aviciijem zdravstvenim problemima, uzrokovanim prekomjerenim konzumiranjem alkohola. Zbog toga je prije dvije godine obznanio kako se povlači sa scene, te kako više neće nastupati.

- Morao sam to napraviti radi svog zdravlja. To nije bilo zbog scene ili zbog glazbe. To su sve druge popratne stvari koje mi nisu prirodne. Po prirodi sam introvertna osoba i ti nastupi su mi stvarali previše negativne energije – rekao je u jednom intervjuu.

Avicii je lani izdao i posljednji singl „Loney Together“, na kojem je gostovala Rita Ora. Najavio je da radi na novom albumu, te dokumentarnom filmu o njegovom životu. Film pod nazivom "True Stories" mogli smo prošle jeseni pogledati i u naim kinima. Ljubitelji glazbe nadali su se kako je to novi početak za švedskog majstora. No, nažalost, napustio nas je sa samo 28 godina.