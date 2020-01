Gabrijela iz ŽNV progovorila: 'Stres, razočaranje, opet se vraćaš toj prokletoj hrani'

Kandidatkinja prve sezone Života na Vagi, Gabrijela Crnjac u show je ušla sam 183,7 kg. Pobijedila je jer je skinula 54,7 kilograma, a osvojila je i 50.000 kuna.

Gabrijela se i dalje bori s kilogramima, a o svojem nepretku svaki dan obavještava pratitelje na društvenim mrežama. Gabrijela je u posljednjoj objavi opisala kako joj je debljina utjecala na život.

"Debljina. Jedna stvar koja ti definira cijeli život. Nitko od nas nije debeo jer je težak zrak udisao. Ja sam od malena bucmasta. Jer sam voljela jesti. S godinama je to prešlo u problem. Veliki. Ne krivicom roditelja ili okoline. Kad je postalo kritično vodili su me doktorima, te vidi štitnjaču, te ovo te ono. I ne. Zdravstveni problemi nisu bili uzrok. Jednostavno sam voljela jesti. Branili su mi. Ja sam jela po noći. No bila sam dijete pa je okolini to bilo "slatko". Tko normalan bi i vrijeđao dijete od 6, 7,8 godina", započela je.

Kazala je da su ružni komentari krenuli u višim razredima osnovne škole.

"Problem je nastao u većim razredima osnovne škole. Kada više nisam bila bucmasta nego debela. Da. Debela. Zvali su me svakakvim pogrdnim imenima. Tenk, krava,prasica itd. Već tada sam počela i naučila glumiti ravnodušnost, a jako me pogađalo. Žrtva ismijavanja škole i ulice. Rijeci izrečene u trenu, koje pamtiš cijeli život. Što sam više odrastala, to me više pogađalo", napala je te otkrila da se našla u začaranom krugu dijete i debljanja.

"Umjesto da mršavim, ja sam utjehu tražila u hrani. Opet. Cijeli život je tako. Kreneš. Kile super idu dolje, većih problema u životu nemaš. Sve 5. Nešto loše se dogodi, bilo kakav stres, razočarenje, opet se vraćaš toj prokletoj hrani i u njoj tražiš utjehu. Korak naprijed, nazad dva. Godinama se borim s kilama. Godinama sam po dijetama. Izgladnjujem se. Ubijam u teretani. Pijem tablete za mršavljenje itd. Pravim se da nisam opterećena svojim kilama, pravim se da sam sretna osoba. S godinama te to pretvori u usamljenu osobu, koja ne želi biti dio svijeta koji te ne prihvaća takvog kakav jesi, pa stvaraš svoj svijet. U kojem si sam. U kojem i dalje svaki svoj problem rješavaš kroz hranu", zaključila je Gabrijela koja planira i dalje raditi na sebi.