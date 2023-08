Gabi iskreno o borbi s debljinom: Odlazak u kafić je bio stres jer sam gledala u koju stolicu mogu sjesti

U prvoj sezoni showa "Život na vagi" natjecateljica je bila i Gabrijela Crnjac koja je u show ušla s 183,7 kilograma i bila je najteža natjecateljica u toj sezoni. Tijekom showa je pokazala veliku želju za promjenom i iznimno se trudila kako bi u tome uspjela, a finalna emisija je pokazala kako se trud isplatio. Ukupno je zahvaljujući treninzima i zdravoj prehrani u RTL-ovom showu skinula 54,7 kilograma i na finalnom vaganju imala je 129 kilograma.

Njezina transformacija je postala inspiracija mnogima, a voditeljica showa Marijana Batinić često se sjeti Gabi i na društvenim mrežama podsjeti kakav je uspjeh ostvarila. Svoja razmišljanja o putu koji je prošla kako bi došla do zdravijeg izgleda i kako je izgubila kilograme Gabrijela je nedavno podijelila i na društvenim mrežama, a njezin status je prenio RTL.

- I dan danas mi ljudi u razgovorima često govore 'izgled nije bitan'. Nemojmo se zavaravati. Bitan je. Ne radi estetike i toga sviđa li se nekome naš izgled, jesmo li privlačni ili lijepi. Radi zdravlja. A ponajviše radi psihe. Svi koji me znaju, znaju da sam oduvijek komunikativna osoba i veseljak, bila sam takva s 225 kilograma, takva sam i sada. Svi me takvu znaju i svi me takvu vole. Malo tko zna što sam sve u životu propustila zbog kilograma. Odlazak u Gardaland na maturalcu u 4. razredu srednje škole. Dok cijeli razred trči kako bi išao na sve što mu se nudi. Gabrijela je išla na dvije vožnje jer je samo u sjedalo te dvije stvari mogla sjesti. Najobičniji odlazak u kafić mi je bio stres jer sam morala gledati u koju stolicu mogu sjesti. U kinu su dolazila u obzir samo ljubavna sjedala jer su spojena. - napisala je u svojoj objavi. Ispričala je i kakva su joj noćna mora bila i putovanja autobusom ili zrakoplovom.

- Putovanje avionom/busom noćna mora zbog uskih sjedala i osobe pored mene kojoj sam doslovno oduzimala njezin prostor. Kupovina odjeće bio je horor. Kupovanje na muškom odjelu i laganje da kupujem za tatu, brata, prijatelja. Jednom prilikom sam s roditeljima i sestričnom sjela ispred jednog fast fooda na plastičnu visoku stolicu i stolica je doslovno pukla i završila sam na podu. Sve je to prošlo, naravno, sa smiješkom na licu. Ne znam jesam li zavaravala ljude ili samu sebe glumeći da sam sretna osoba i da me nije briga za izgled - napisala je Gabrijela, prenosi RTL. Osvrnula se u ovoj objavi i na to kako često čuje da su roditelji krivi za pretilost svoje djece i napisala je kako je to netočno jer nijedan roditelj svom djetetu ne želi zlo. Pisala je i kako su nju roditelji već s devet godina vodili u bolnicu na pretrage i uključili su je u program mršavljenja kada se počela debljati i kuhali su joj kako bi se držala programa, ali ona se nije toga pridržavala i često je potajno jela.

- Gabrijela je ta koja je sve novce što dobije trošila na slatkiše. Moji roditelji su trebali lanac na frižider staviti? Ne davati mi novac? Koliko novaca su uložili u moje mršavljenje, mogli su imati još jedan stan. Doslovno. Privatni treneri, tablete, injekcije, nutricionisti. Sve je bilo uzalud dok sama nisam odlučila smršavjeti. Moji baka i djed nisu ni doživjeli to da smršavim, iako su bili navijači u prvom redu. Mislila sam da neće ni moji roditelji. Nikad nisam bila bolesna i nikada se nisam vadila da sam debela zbog ovoga ili onoga. Moja debljina i moj upropašten život u milijun i jednom segmentu je jedino i isključivo moja krivica. Da sam bila pametnija, danas sam možda mogla biti nečija cura, žena, mama. Danas bi možda imala puno vise doživljaja i uspomena iz djetinjstva, a ne bih djetinjstvo pamtila po bullingu i maltretiranju. Da sam bila pametnija, ali nisam - napisala je u svojoj objavi Gabrijela.

