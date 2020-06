Franka prionula na posao, a sa sobom povela i 6-mjesečnog sina: 'Maleni zvrk je uz mene'

Pjevačica Franka Batelić jedva je dočekala popuštanje epidemioloških mjera kako bi ponovno mogla prionuti na posao. Posljednji su mjeseci za pjevačicu bili vrlo izazovni jer je početkom godine s nogometašem Vedranom Ćorlukom dobila sina Viktora. Nakon što se priviknula na majčinstvo, Franka se vratila u glazbeni studio, a ovih se dana posvetila i snimanju novog spota i to u društvu malenog Viktora.

– Mali zvrk prvi put s mamom na snimanju – otkrila je Franka koja je sa svojim sinom nedavno na setu proslavila i svoj 28. rođendan. – Sve se poklopilo i ročkas ove godine slavim na snimanju... Hvala cijeloj ekipi na ludom, zabavnom i inspirativnom danu – poručila je pjevačica koja ne krije koliko uživa u majčinskoj ulozi.

Foto: Instagram

Karantenu je provela u rodnoj Istri sa svojom obitelji, a dok joj suprug nije stigao iz Moskve pomoć oko brige za Viktora pružao joj je mlađi brat Nikola s kojim je tijekom izolacije u obiteljskoj kući u Rapcu snimila duet pod nazivom ‘Nedodirljivi’. Hvalila je Franka Nikolu, ali i svog supruga za kojeg kaže da je odličan otac. – Nisam ni sumnjala da će se on snaći, ali da nije bilo korone tko zna kad bi on vidio svog malog. Tako da je ovo nama donijelo super happy obiteljsku priču – kazala je nedavno Franka za IN magazin koja, kada je riječ o glazbi, ne gubi vrijeme pa je nedugo nakon toga počela raditi i na novim pjesmama. – I zbog korone i zbog bebača stvarno me dugo nije bilo u studiju, počeli smo prije mjesec dana ponovno raditi, imamo dvije fenomenalne pjesme. Totalni zaokret, tako da se moramo odvažiti na taj novi drugi korak. Vidjet ćemo, a jedna od njih je fenomenalna bombastična pjesma, to nam svima treba nakon korone – otkrila je Franka kojoj je najveća podrška upravo suprug Vedran.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL, Josip Regović/PIXSELL

Njihova ljubavna priča započela je u ljeto 2012. godine tijekom izlaska na popularnom Zrću. Vezu s Frankom Ćorluka je započeo u vrijeme svog velikog nogometnog transfera iz londonskog Tottenhama u moskovski Lokomotiv. Englesku prijestolnicu zamijenio je ruskom, a prije odlaska na istok nekoliko je tjedana proveo na našoj obali družeći se s prijateljima, ali i Frankom koja mu je već na prvi pogled zapela za oko. Franka je svog Vedrana često posjećivala u Moskvi, a kako bi se lakše prilagodila životu u Rusiji, pjevačica je s vremenom naučila ćirilicu i progovorila ruski. U srpnju 2018. par se obvezao na vječnu ljubav, a raskošno vjenčanje održalo se na jednom imanju u Istri. Nedugo nakon vjenčanja Franka je priznala kako bi se voljela ostvariti u majčinskoj ulozi, a taj joj se san prije pola godine i ostvario.•