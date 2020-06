Franka otkrila kakav je Ćorluka tata: Jedna stvar se jako promijenila

Zbog majčinstva a onda i situacije s korona virusom Franka Batelić neko vrijeme glazbu je stavila po strani, ali sada kada je njezin sin Viktor napunio pet mjeseci pjevačica se odlučila vratiti u studio i snimiti nove pjesme.

- Zbog korone i zbog bebača stvarno me dugo nije bilo u studiju, krenuli smo prije mjesec dana ponovno raditi na pjesmama, imamo dvije fenomenalne pjesme. Jedna od te dvije pjesme je totalni zaokret - rekla je Franka u razgovoru za IN Magazin. Pandemija koronavirusa za Franku i njezinog supruga Vedrana Ćorluku donijela je zapravo pozitivnu stvar jer su zbog ovog virusa mogli konačno provesti vrijeme zajedno sa svojim sinom Viktorom. Kako Vedran igra nogomet u Rusiji nije u mogućnosti stalno biti uz suprugu i sina pa im je ovaj period omogućio da budu zajedno jer Vedran zbog pandemije nije imao utakmice ni obveze u klubu.

- Ja sam oduševljena, Vedran odličan si tata! Nisam ni sumnjala da će se on snaći ali da nije bilo korone tko zna kad bi on vidio svog malog. Tako da je ovo nama donijelo super happy obiteljsku priču - rekla je Franka za Vedrana. priznala je da je i nju majčinstvo sasvim promijenilo i otkrila je što se promijenilo otkako je postala mama. - Ono što se kod mene promijenilo je da ne mogu ništa planirati, a ja sam veliki planer, ali sve ide svojim toko. Kako Viktor kaže, tako ja sviram i sve ok - s osmijehom će Franka. Čim se otvore granice pjevačica će sa sinom otputovati Vedranu u Moskvu.

