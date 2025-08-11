FOTO Vruće fotke! Prezgodna Maja Šuput pozirala u badiću zanimljivog kroja, pokazala nevjerojatnu liniju

U jeku ljetne sezone, ispunjene nastupima od zore do mraka, Maja Šuput uvijek pronađe trenutak za sebe, ali i za svoje vjerne pratitelje na društvenim mrežama. Tako je ovaj put objavila nekoliko fotki u badiću na kojima izgleda nevjerojatno. Pozirala je u kupaćem kostimu zanimljivog kroja s leopard uzorkom, a pratitelji se slažu da joj odlično pristaje.

Samo nekoliko dana prije ove objave, 5. kolovoza, Maja je zapalila atmosferu u vodičkom klubu La Playa. Tamo je izvela i svoj najnoviji hit "Nisam ja za male stvari", a pjesmu je, na oduševljenje prisutnih, posvetila Šimi Elezu, koji se pojavljuje i u spotu za pjesmu. Ta gesta pokazuje njezinu toplinu i povezanost s ljudima s kojima surađuje. Spot za spomenutu pjesmu, objavljen 11. srpnja 2025., već broji zavidne preglede i potvrđuje da Maja ima nepogrešiv osjećaj za hit. Uz tu pjesmu, Maja je izbacila i singlove "Opasna Kombinacija", "James Bond" te "3 i 15", čime je jasno dala do znanja da ne živi na staroj slavi, već neprestano radi na novoj glazbi.

No, Maja Šuput je puno više od pjevačice. Ona je svestrana umjetnica, televizijsko lice i uspješna poduzetnica. Publika je obožava kao britku i empatičnu članicu žirija u popularnom showu "Supertalent" Nove TV, gdje iz sezone u sezonu svojim komentarima oduševljava i natjecatelje i gledatelje. Također, okušala se i kao voditeljica showa "Tvoje lice zvuči poznato", gdje je pokazala svoj šarm i snalažljivost.

Upravo ta sposobnost da balansira između zahtjevne karijere, majčinstva i poslovnih obaveza, čak i u turbulentnim privatnim razdobljima, čini je uzorom mnogim ženama. Njezin Instagram profil nije samo platforma za promociju, već i prozor u život žene koja s nevjerojatnom snagom i osmijehom kroči kroz sve životne izazove. Njezin sinčić Bloom česta je zvijezda njezinih objava, a trenuci koje dijeli s njim pokazuju njezinu nježniju, majčinsku stranu koja dodatno osvaja srca publike.