FOTO Tko su voditeljice ovogodišnje Eurovizije? Jedna se natjecala i osvojila zavidno peto mjesto

Danas, 13. svibnja održava se prva polufinalna večer 69. izdanja Eurovizije koju će ugostiti švicarski Basel. Hrvatsku na ovoj najpopularnijoj glazbenoj manifestaciji predstavlja 21-godišnji glazbenik Marko Bošnjak koji večeras nastupa pod rednim brojem 14. No, odlučili smo naše čitatelje podsjetiti i na to tko će ove godine biti voditeljska postava i voditi nas kroz sve tri večeri obožavanog glazbenog natjecanja. Velika čast pripala je upravo trima damama - Hazel Brugger, Michelle Hunziker i Sandri Struder.

Nagrađivana stand-up komičarka i voditeljica, Hazel Brugger rođena je u Sjedinjenim Američkim Državama, a a odrasla u Zürichu. Dobitnica je mnogih nagrada poput "German Comedy Award", "Salzburg Bull" i "Swiss Comedy Award". Michelle Hunziker je jedna od najpoznatijih švicarskih voditeljica, koja se pojavila na velikom broju međunarodnih showova poput "Wetten dass...?", i talijanskog Sanrema. Ono što je zanimljivo jest da je Sandra Struder svoju karijeru započela 1991. upravo na Euroviziji pod imenom Sandra Simó, gdje je sa svojom pjesmom Canzona Per te osvojila zavidno peto mjesto. Od tada djeluje kao glumica, pjevačica i voditeljica.

Kroz javno gledanje Eurosonga 2025. i pre-show zabavu u trajanju od 90 minuta vodit će nas Mélanie Freymond i Sven Epiney. Ono što bi hrvatskim (a i nekim europskim) fanovima moglo biti najzanimljivije je činjenica da će ovdje nastupiti i naš Baby Lasagna, uz ostale goste poput DJ Antoinea i Anne Rossinelli, švicarske predstavnice na Eurosongu 2011. godine. Kako prenosi eurovision.tv, organizatori obećaju vrhunsku zabavu i u samoj dvorani, kao i na najvećem švicarskom stadionu.

Podsjetimo, najveće svjetsko televizijsko glazbeno natjecanje, Eurovizija, ove godine održava se u Basel Areni u Švicarskoj, s polufinalima 13. i 15. svibnja te velikim finalom 17. svibnja. Gledatelji diljem svijeta, kao i oni u zemljama sudionicama, mogu glasati za svoje favorite, a prijenose u Hrvatskoj možete pratiti na Prvom programu HTV-a, Drugom programu HR-a te putem multimedijske platforme HRTi. Glasovanje je ključan dio Eurovizije, omogućujući publici da izravno utječe na ishod, no važno je zapamtiti da ne možete glasati za predstavnika vlastite zemlje.

Gledatelji koji prate natjecanje u zemljama sudionicama mogu glasati na nekoliko načina. Tradicionalne metode uključuju glasovanje telefonskim pozivom ili slanjem SMS poruke, pri čemu će tijekom prijenosa uživo biti objavljeni specifični telefonski brojevi i SMS kodovi za svaku zemlju sudionicu. Alternativno, dostupno je glasovanje putem službene aplikacije Eurovision Song Contesta (ESC), koja često nudi i dodatne informacije te sadržaje, ili putem međunarodne internetske stranice www.esc.vote. Glasovanje, bilo telefonsko, SMS-om ili putem aplikacije, obično započinje tek nakon što su sve pjesme izvedene tijekom polufinala i finala te je vremenski ograničeno na kratak period.

Nažalost, hrvatski gledatelji ne mogu glasati za našeg predstavnika, ali mogu za ostale. Ako tijekom održavanja Eurovizije niste u Hrvatskoj, ali želite podržati bilo kojeg favorita u finalu u 1. polufinalnoj večeri koristeći hrvatske brojeve za glasanje, to možete učiniti pozivom na broj 061 55 uz dodavanje rednog broja pjesme (od 01 do 15 za polufinale, odnosno od 01 do 26 za finale). Drugi način je slanjem SMS poruke na broj 666777, također s rednim brojem pjesme. Cijena poziva iz fiksne mreže iznosi 0,50 €, dok je cijena poziva iz mobilne mreže 0,67 €. Slanje SMS poruke naplaćuje se 0,49 € (s uključenim PDV-om).

Online glasovanje putem službene stranice esc.vote predstavlja opciju koja je dostupna i gledateljima iz zemalja koje ne sudjeluju u natjecanju, čime se omogućuje istinski globalno sudjelovanje publike kroz takozvani "Rest of the World" glas. Cijena za online glasovanje putem ove platforme također iznosi 0,49 € po glasu (s uključenim PDV-om). Tehnički davatelj usluge za Hrvatsku je NTH Mobile d.o.o.