FOTO 'Tko bi rekao da je to isti čovjek': Evo kako danas izgleda Faruk iz 'Lud, zbunjen, normalan'

Glumac Senad Bašić, legendarni Faruk iz serije 'Lud, zbunjen, normalan', dugo je izbivao iz javnosti zbog teških zdravstvenih problema. Nakon duže stanke, 63-godišnji Bašić sada se oglasio na Instagramu kako bi pružio podršku mladim kolegama, Irfanu Ribiću i Davoru Goluboviću, za njihov kazališni projekt "HOĆU KUĆI". - Moja iskrena podrška... Želim im uspješnu turneju u BiH - napisao je glumac, koji je ujedno i profesor na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu. Kolege, kojima je ujedno i mentor, u komentarima su mu zahvalili riječima: - Hvala profesore - napisali su.

Objava je oduševila njegove obožavatelje, a neki su komentirali njegov izgled nakon iscrpljujuće bitke za zdravlje. - Faruk legendarni, tko bi rekao da je to isti čovjek, a vidi stvarno, isti kao blizanci - jedan je od komentara koji najbolje opisuje dojmove javnosti. Drugi su mu uputili tople želje za oporavak: - "Dižemo se iz pepela... živ i zdrav nam bio Rukfaš", "Pozdrav za najboljeg glumca Senada, svaka čast" - bile su neke od poruka podrške koje su preplavile njegov profil na Instagramu.

Glumčevo dugo izbivanje potaknulo je nagađanja, osobito nakon što se nije pojavio na obljetnici kultne predstave 'Umri muški'. Razlog je bila teška borba s bolešću koja je započela tijekom snimanja filma 'Bosanski lonac'. Tada je dobio tešku upalu pluća, zbog koje je proveo gotovo tri tjedna na bolničkom liječenju u Zagrebu, što je bio tek početak njegovih zdravstvenih iskušenja.

Faruk iz 'Lud, zbunjen, normalan' borio se s bolesti, a sada se nakon dugo vremena pojavio u javnosti

Uz upalu pluća, Bašić se suočio i s problemima s glasnicama. Zbog promuklosti je podvrgnut bronhoskopiji, a liječnici su mu otkrili leukoplakiju i savjetovali lasersku operaciju. - Imao sam tri operacije glasnica, jednu u Zagrebu, dvije u Sarajevu. Moje zdravlje je narušeno, ali s obzirom na sve što sam prošao, mogu reći dobro je da sam živ - ispričao je glumac prošle godine, iskreno govoreći o teškom razdoblju koje je, na radost svih, sada iza njega.