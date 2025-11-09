Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 104
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
NISMO GA DUGO VIDJELI

FOTO 'Tko bi rekao da je to isti čovjek': Evo kako danas izgleda Faruk iz 'Lud, zbunjen, normalan'

Foto: Youtube Screenshot
1/13
VL
Autor
Vecernji.hr
09.11.2025.
u 17:00

Najnovija objava na Instagramu glumca Senada Bašića izazvala je lavinu emotivnih komentara obožavatelja, a neki su komentirali njegov izgled nakon iscrpljujuće bitke za zdravlje

Glumac Senad Bašić, legendarni Faruk iz serije 'Lud, zbunjen, normalan', dugo je izbivao iz javnosti zbog teških zdravstvenih problemaNakon duže stanke, 63-godišnji Bašić sada se oglasio na Instagramu kako bi pružio podršku mladim kolegama, Irfanu Ribiću i Davoru Goluboviću, za njihov kazališni projekt "HOĆU KUĆI". - Moja iskrena podrška... Želim im uspješnu turneju u BiH - napisao je glumac, koji je ujedno i profesor na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu. Kolege, kojima je ujedno i mentor, u komentarima su mu zahvalili riječima: - Hvala profesore - napisali su.

Objava je oduševila njegove obožavatelje, a neki su komentirali njegov izgled nakon iscrpljujuće bitke za zdravlje. - Faruk legendarni, tko bi rekao da je to isti čovjek, a vidi stvarno, isti kao blizanci - jedan je od komentara koji najbolje opisuje dojmove javnosti. Drugi su mu uputili tople želje za oporavak: - "Dižemo se iz pepela... živ i zdrav nam bio Rukfaš", "Pozdrav za najboljeg glumca Senada, svaka čast" - bile su neke od poruka podrške koje su preplavile njegov profil na Instagramu.

Glumčevo dugo izbivanje potaknulo je nagađanja, osobito nakon što se nije pojavio na obljetnici kultne predstave 'Umri muški'. Razlog je bila teška borba s bolešću koja je započela tijekom snimanja filma 'Bosanski lonac'. Tada je dobio tešku upalu pluća, zbog koje je proveo gotovo tri tjedna na bolničkom liječenju u Zagrebu, što je bio tek početak njegovih zdravstvenih iskušenja.

Faruk iz 'Lud, zbunjen, normalan' borio se s bolesti, a sada se nakon dugo vremena pojavio u javnosti
1/12

Uz upalu pluća, Bašić se suočio i s problemima s glasnicama. Zbog promuklosti je podvrgnut bronhoskopiji, a liječnici su mu otkrili leukoplakiju i savjetovali lasersku operaciju. - Imao sam tri operacije glasnica, jednu u Zagrebu, dvije u Sarajevu. Moje zdravlje je narušeno, ali s obzirom na sve što sam prošao, mogu reći dobro je da sam živ - ispričao je glumac prošle godine, iskreno govoreći o teškom razdoblju koje je, na radost svih, sada iza njega.
Ključne riječi
showbiz glumac lud zbunjen normalan faruk senad bašić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

književna preporuka miljenka jergovića

Drugi su objavljivali dnevnike nakon što su postali slavni, a on je slavan postao po svom Dnevniku

Dijarističko djelo tada već šesnaest godina pokojnog poljskog književnika, prozaista i romanopisca, izazvalo je veliko uzbuđenje u književnim i čitateljskim krugovima, pisalo se o njemu u tada vrlo brojnim magazinima za kulturu i književnost, a praktično sve dnevne novine u tadašnjoj zemlji osjetile su se dužnim da u svojim kulturnim rubrikama i tjednim književnim podliscima objave kritičke i esejističke izvještaje najumnijih čitatelja u zemlji o tom remek-djelu europske literature

Izložba "Dizajn za Teatar &TD 1964.-1983.: Mihajlo Arsovski, Boris Bućan, Željko Borčić & Mirko Ilić",
Premium sadržaj
davor bruketa piše za večernji:

Hommage dizajnerima koji su svojim radom za Teatar &TD oblikovali vizualnu memoriju Zagreba

HDD galerija nastavlja sa sjajnim programom, a 24. listopada otvorena je izložba "Dizajn za Teatar &TD 1964 - 1983: Mihajlo Arsovski, Boris Bućan, Željko Borčić & Mirko Ilić", kustosa Marka Goluba i Dejana Kršića. Izložba okuplja radove četvorice autora čiji su plakati i vizualni jezik oblikovali jedno od najživljih i najinovativnijih razdoblja hrvatskog grafičkog dizajna

Učitaj još

Kupnja