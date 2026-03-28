SJEĆATE LI SE?

VIDEO Tončica Čeljuska prisjetila se čuvene anegdote koja je završila i u showu 'Ellen': 'Mislila sam da režiser ne snima'

28.03.2026.
u 09:00

Riječ je o poznatoj sceni iz emisije "Studio 4" 2015. godine, u kojoj su gostovali Ljubo Jurčić i Ivan Šuker. Dok je Ivan Šuker govorio o financijama, stolac je popustio pod njim, što je zabilježeno kamerom. Iako se Tončica Čeljuska jedva suzdržala od smijeha, Ivan Šuker je ostao profesionalan i nastavio emisiju kao da se ništa nije dogodilo, komentirajući da mu to nije prvi put

Na službenom Instagram profilu podcasta "Špica s Macanom" autora i voditelja Krešimira Macana objavljena je najava 60. epizode, u kojem mu gostuje dvoje poznatih voditelja - Ljudevit Grgurić Grga i Tončica Čeljuska. "Nezaboravne anegdote iz karijera televizijskih zvijezda!  Špica s Macanom 60 - Subota 28.3. u 10h!", stoji u najavi podcasta. Tako je Grga prepričao anegdotu sa snimanja legendarne "Sedme noći", u kojoj je gostovao Dino Dvornik.  "Otišao je kod svog brice i napravio je logo "Sedme noći" koji je tu bio na njegovoj polućelavoj glavi", kazao je Grga o legendarnom glazbeniku. 

Anegdota Tončice Čeljuske bila je još zanimljivija. Ona se prisjetila poznate scene iz emisije "Studio 4" 2015. godine, u kojoj su gostovali Ljubo Jurčić i Ivan Šuker. Dok je Ivan Šuker govorio o financijama, stolac je popustio pod njim, što je zabilježeno kamerom. Iako se Čeljuska jedva suzdržala od smijeha, Šuker je ostao profesionalan i nastavio emisiju kao da se ništa nije dogodilo, komentirajući da mu to nije prvi put.  Snimka je postala izuzetno popularna na internetu, a Čeljuska je u šali izjavila da je postala hit preko noći te da gosti nakon tog događaja traže "stolicu koja ne propada". 

- Ja sam mislila da režiser doslovno prati, odnosno da snimatelj prati njega kako on propada i da se to neće u finalu vidjeti, ali je režiser je  doslovno otvorio kadar i stavio je na sve troje. I ovaj mali metar ispod stola maltene, a Ljubo Jurčić briše prašinu sa stola, rekla je sa smiješkom Čeljuska i dodala kako je snimka završila i u jednom od najpoznatijih svjetskih talk showva, kod Ellen DeGeneres. 

Objava je brzo privukla pažnju pratitelja, a komentari pokazuju da publika s nestrpljenjem očekuje novu epizodu. "Super! Čekamo. Grga je legenda", napisao je jedan pratitelj. Od svog pokretanja sredinom 2023. godine, 'Špica s Macanom' postala je jedan od istaknutijih formata na domaćoj digitalnoj sceni. Emisija, koju je Macan pokrenuo s Nevenom Kepeskim, do sada je na YouTubeu prikupila više od sedam milijuna pregleda i ušla je u svoju treću sezonu. Format se temelji na konceptu zagrebačke 'špice', okupljajući goste, često suprotstavljenih stavova, kako bi raspravljali o aktualnim temama iz politike, kulture i društva.

showbiz Ljudevit Grgurić Grga Krešimir Macan Tonćica Čeljuska

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

