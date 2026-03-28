Borba s rijetkom bolesti promijenila joj je život, a sad se šuška da sprema veliki povratak na pozornicu

Kanadska glazbena diva Celine Dion, čini se, mogla bi se uskoro vratiti na pozornicu i to u velikom stilu. Prema pisanju Daily Maila, Dion planira nastupe u pariškoj La Défense Areni, najvećem koncertnom prostoru u Europi, s kapacitetom od čak 40.000 ljudi po večeri. Prema trenutačno dostupnim informacijama, riječ je o više koncerata tijekom rujna i listopada, s mogućnošću dva nastupa tjedno.

Ako se planovi ostvare, to će biti njezini prvi koncerti u Francuskoj nakon 2017. godine.

Dodatno su uzburkali javnost plakati s nazivima njezinih najvećih hitova poput "My Heart Will Go On" i "The Power Of Love", koji su se pojavili diljem Pariza – što mnogi tumače kao najavnu kampanju za veliki povratak.

FOTO Šokantna transformacija chefa Ivana Pažanina! Drastičnom promjenom sve je iznenadio

Celine je posljednjih mjeseci već nekoliko puta dala naslutiti da se vraća. Posebno je odjeknuo njezin nastup na otvorenju Olimpijskih igara u Parizu 2024., gdje je dirnula publiku izvedbom pjesme Edith Piaf "L'Hymne à L'Amour". Također se nedavno pojavila na koncertu Paula McCartneyja u Las Vegasu, gdje je opušteno uživala s obitelji, što je dodatno potaknulo optimizam među fanovima. "Vjerujem u sebe, u svoju hrabrost... vratit ću se na pozornicu jer sam spremna", izjavila je nedavno u jednom intervjuu.

Osim glazbenog povratka, Dion se ponovno aktivno pojavljuje u javnosti. Nedavno je postala zaštitno lice brenda Charlotte Tilbury, a njezina kampanja, uz pjesmu "I'm Alive", simbolično naglašava njezinu borbu i povratak.

Podsjetimo, Celine se povukla iz javnosti 2022. godine nakon što je otkrila da se bori s teškom bolešću. Celine je dijagnosticiran takozvani 'sindrom ukočene osobe'. To je progresivni poremećaj koji može spriječiti hodanje i druge bitne vještine svakodnevnog funkcioniranja, a ljude pretvara u 'žive skulpture'. - Iako još uvijek učimo o ovom rijetkom stanju, sada znamo da je to ono što uzrokuje sve grčeve koje sam imala. Nažalost, ti grčevi utječu na svaki aspekt mog svakodnevnog života, ponekad uzrokuju poteškoće dok hodam i ne dopuštaju mi ​​da koristim svoje glasnice da pjevam na način na koji sam navikla - ispričala je pjevačica u svojoj objavi na Instagramu.

Glazbenu zvijezdu i njezinu potresnu borbu možemo gledati u dokumentarcu 'I Am: Céline Dion' koji se od 25. lipnja prikazuje se na Amazon Primeu. Na jednoj od snimki pjevačica se pojavljuje potpuno iscrpljena od bolesti te bespomoćno gleda dok je liječnici nježno smještaju u udoban položaj i provjeravaju vitalne organe. Sve to vrijeme njezine bose noge ostaju ukočene.

Glazbena diva nekoliko je puta do sada govorila o ovom neurološkom poremećaju. Prestala je nastupati, a nedavno je otkrila da je patila od tako jakih grčeva mišića da su joj se zbog toga slomila rebra. U svom prvom televizijskom intervjuu nakon dijagnoze s novinarkom Hodi Kotb za NBC News, Dion je rekla da je imala toliko jake s bolove da su joj se slomila rebra. U istom intervjuu priznala je i da je bila ovisna o lijekovima. Lijekovi koje je uzimala bili su oni za ublažavanje grčenja mišića. Zbog bolova je, tvrdi, uzimala i do 90 grama Valiuma. Napominje i da se njeno tijelo brzo počelo navikavati na lijek, pa bi bol ponovno brzo počela osjećati.