FOTO Pogreška u kvizu Nove TV: Gledatelji ostali iznenađeni ponuđenim odgovorima

Kviz "Joker" Nove TV u današnjoj je epizodi imao jedan gaf, odnosno pogrešku koju su uočili gledatelji. Naime, natjecatelj Vedran Jakovljević kući je otišao praznih ruku, a pitanje na koje je odgovarao zbunilo je i gledatelje. "Kroz koju od sljedećih južnoameričkih država NE prolazi Jarčeva obratnica", glasilo je pitanje, a ponuđeni odgovori bili su: A) Brazil, B) Čile, C) Madagaskar i D) Bolivija. Uočeno je kako Madagaskar nije trebao biti ponuđen odgovor, on je država u istočnoj Africi.

Podsjetimo, iznos od 15.000 eura donio mu je točan odgovor na pitanje o legendarnom strip junaku: Koji instrument hobistički svira strip junak Dylan Dog? A) trubu B) obou C) fagot D) klarinet Točan odgovor bio je D. Prvo pitanje na koje je netočno odgovorio bilo je o poznatom domaćem glumcu: U prvoj postavi kojeg benda je krajem 1985. godine bio glumac Alen Liverić? A) Laufer B) Termiti C) Denis&Denis D) Let 3 Vedran je pozvao u pomoć brata Igora, no na kraju se odlučio za odgovor C, dok se točan skrivao iza odgovora A.

Netočnim odgovorom na devetom pitanju, nastavio se niz netočnih odgovora, a budući da nije imao više jokera, samo je padao na ljestvici osvojenog iznosa, te je na koncu dospio na nulu. Nije mu išlo ni na posljednjem pitanju. Što je 1884. godine izmislio kanadski farmaceut Marcellus Edson, zauvijek promijenivši svijet gastronomije?

Foto: Screenshot

VEZANI ČLANCI:

FOTO Natjecatelj u Jokeru opušteno igrao do samog kraja, pa odustao na zadnjem pitanju i osvojio 1.000 eura

A) maslinovo ulje B) biskvit C) maslac od kikirikija D) šlag Da se odlučio za odgovor C točno bi odgovorio na njega i iz kviza bi pošao s nagradom od 100 eura, ali Vedran se odlučio za odgovor D, te kući otišao s 0 eura.

VIDEO: Švedska veleposlanica u Hrvatskoj ugostila Baby Lasagnu uoči Eurovizije