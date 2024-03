FOTO Pogledajte kako izgledaju brat i sestra Dine Jelusića! Imaju nevjerojatnu sličnost

Prošle subote u prostorijama zagrebačkog HoB centra za održavanje događaja održana je 31. ceremonija najvažnije domaće glazbene nagrade Porin. Među brojnim za nagrade nominiranim imenima pronašlo se i ono Dine Jelusića (31), slavonskog rokera s inozemnom karijerom. Upravo je Jelusić zajedno sa svojom grupom Jelusick odnio pobjedu u kategoriji za najbolji rock album godine, zahvaljujući albumu naziva "Follow The Blind Man". Kako mladi pjevač zbog koncerta u Austriji nije prisustvovao dodjeli, u njegovo ime na pozornicu primiti nagradu izašli su brat Bruno i sestra Lorena.

- Ova nagrada poprima još veće značenje kada znam koliko je truda Dino uložio u ovo, a najbolje to znamo mi koji smo s njim od prvoga dana - izjavio je Bruno prilikom primanja nagrade, a najveću pozornost javnosti izazvala je fizička podudarnost dvojice braće, s obzirom na to da Brunine crte lica neodoljivo podsjećaju na starijeg brata, kao da se radi o blizancima.

Međutim, Bruno bratu ne sliči samo izgledom. Na njegovom Instagram profilu može se uočiti sklonost glazbi, baš kao i kod najnovijeg dobitnika nagrade Porin. Posebno se ističe video u kojem zajedno s poznatijim bratom igra izazov "Name that Dream Theater Song Challenge" u kojem se takmiče tko će prvi prepoznati pjesmu puštenu preko zvučnika.

Da se glazba nalazi u krvi obitelji Jelusić dokazuje i sestra Lorena koja je 2005. predstavljala Hrvatsku na dječjoj pjesmi Eurovizije koja se održala u Belgiji. Na natjecanju je nastupila sa svojom autorskom pjesmom 'Rock Baby'. Kao što se može zaključiti iz naslova, i pripadnice ljepšeg spola u obitelji Jelusić preferiraju rock glazbu.

Zanimljivo, sam Dino je 2003. nastupio na dječjem Eurosongu gdje je s pjesmom 'Ti si moja prva ljubav' i odnio pobjedu. Bilo je to prvo izdanje dječje Eurovizije. Kasnije se ipak odlučio za promjenu glazbenog izričaja te odabrao rock'n'roll kao preferirani žanr. Vrhunac slave dosegao je članstvom u kultnom bendu Whitesnake kojem se pridužio 2021. kao alternativa glavnom vokalu te u sklopu legendarnog benda obavio turneju iste godine.

U međuvremenu gradi karijeru na domaćoj sceni u heavy metal bendu Jelusick koji na krilima velikog uspjeha debitantskog albuma „Follow the Blind Man“ 12. travnja nastupa u Tvornici kulture. Za publiku u Tvornici nastupit će nakon brojnih rasprodanih koncerata u zemlji i inozemstvu.

Podsjetimo, najbolji album rock glazbe je Follow The Blind Man (Jelusick). Nominirani su bili i Kino i kokice (Bang Bang) i Vesna (Pips chips and videoclips). Porina za najboljeg novog izvođača godine dobio je Idem, a nagradu su mu dodijelili Baby Lasagna i Martin Kosovec. Nominirani za najboljeg novog izvođača godine bili su još i Lu Dedić i Pava. Porina za najbolji album pop glazbe "Vile se ovdje igraju" (Matija Cvek i The Funkensteins). Nominirani su bili i "Blues po kišnim plažama" (Natali Dizdar) te "Master Blaster" (Detour).

