Cobra 11 na Doma TV: Tužna, ali istinita priča o nekvaliteti i nemaštovitosti sadržaja koji se gledateljima plasira

Joker // NOVA TV 1 - jedna ruža

Kažu da uvijek treba razmišljati pozitivno pa krenimo i u slučaju ove kritike od nečeg dobrog - na programu imamo novi kviz znanja! Nova TV počela je emitirati "Joker", a u moru ostalog sadržaja upitne kvalitete i manjka domaće produkcije ovaj se potez uistinu može samo pohvaliti. Možda bi iskusni kvizaši bolje mogli procijeniti kvalitetu koncepta i do sada viđenih pitanja, no djeluje kao da je riječ o dobroj ideji koja bi mogla zainteresirati gledatelje. Po samom formatu kviz možda najviše podsjeća na "Milijunaša", pri čemu natjecatelji, odgovarajući na 12 pitanja, mogu osvojiti do 15.000 eura. U ovom je slučaju prednost to što, ako natjecatelj pogrešno odgovori na pitanje, ne ispada automatski, već gubi ponuđene jokere ili dio novca, ali nastavlja igru. S obzirom na termin u kojem je Nova TV lansirala "Jokera" (u slično vrijeme u koje se na HRT-u emitira "Potjera"), očito je da ovaj put zbilja pucaju na ozbiljan kvizaški sadržaj. Ipak, idila tu negdje završava jer je jedno ideja, a drugo realizacija.

Kada je riječ o kvizovima, iskustvo nam pokazuje da najbolje prolaze ozbiljniji koncepti u kojem je dramatičnost na visokoj razini. Dobrodošle su ponekad šale i pošalice, ali često u sarkastičnom tonu koji odgovara formatu kvizova. U studiju dominiraju uglavnom tamniji tonovi i atmosfera je prvenstveno napeta. Prisjetimo se samo "Najslabije karike", "Milijunaša" ili "Potjere"... Ovaj je, pak, kviz, čiji bi format zapravo odgovarao takvoj izvedbi i vizualnom identitetu, opet otišao u smjeru kiča i neozbiljnosti. Već je prvi dojam takav su gledatelji brzo zaključili da se radi o "Milijunašu s AliExpressa", a to kreatorima kviza vjerojatno nije bio željeni opis. U studiju je jednostavno previše svega što skreće pozornost s onog bitnog i ne znaš na prvu hoće li netko zapjevati na stageu ili će odgovarati na pitanja. Humor i općenito pristup prema natjecateljima su također na razini između ozbiljnog kviza i subotnjeg talent showa. I kao šlag na tortu - osim voditelja, natjecatelja, njegove pratnje i publike, tu je i stanovita Katarina, koju ne vidimo, ali je čujemo dok objašnjava odgovore na pitanja. Ne pretjerujući, ta interakcija "misterioznog glasa" s akterima u studiju nešto je najneprirodnije što se u zadnje vrijeme na televiziji moglo pogledati. Ili je pokažite ili je maknite!

Već je bilo nekoliko pokušaja komercijalnih televizija da proguraju slične ideje "zabavnijih kvizova", a s obzirom na to da im se danas ni imena ne sjećamo, očito je koliko su uspješni bili. Stoga ostaje potpuno nejasno zašto Nova TV ponovno pokušava spojiti kviz s nekim cirkuskim formatom, čime zapravo u potpunosti podcjenjuje svoje gledatelje, kao da oni nisu željni ili sposobni pratiti neki sadržaj iz kojeg ne vrišti trash, trash i još trasha. Kad bi barem probali, možda bi se iznenadili...

VEZANI ČLANCI:

Potjera // HRT 1 - tri ruže

Bio je 10. rujna 2012. godine kada je emitirana prva epizoda sad već legendarne "Potjere". Danas smo u 2024., a ovaj je kviz sve popularniji. Dokaz je to da gledatelji uistinu cijene dobre kvizaške formate i da ne treba studio pretvoriti u cirkus da bi se privukla pažnja. Zanimljivi lovci, dobar voditelj, umjerenost, znanje na prvom mjestu i odlična doza napetosti dovoljni su za privući publiku!

Brak na prvu // RTL - dva kaktusa

Teško će, pak, gledatelje zadržati reality show "Brak na prvu", i to zbog nelogičnog i neprilagođenog plana prikazivanja. RTL odnedavno u isto vrijeme prikazuje dva showa pa su tako na jesen paralelno emitirani "Život na vagi" i "Ljubav je na selu", a sada se emitiraju "Brak na prvu" i "Hell's Kitchen". Pritom se prva emisija emitira u ponedjeljak i utorak, a druga od srijede do petka. Koliko-toliko je to do sada funkcioniralo, nekim je gledateljima to odgovaralo više, a nekima manje. Međutim, cijeli se koncept "Braka na prvu" sada zbog toga krenuo raspadati jer očito se na način emitiranja nije vodilo računa prilikom snimanja i montaže. Tako su u show uvedena tri nova para, a dok su se njihova vjenčanja izredala, gledatelji doslovno tjednima nisu vidjeli stare kandidate na dulje od pet minuta, a zbog njih su pratili show. Potpuno besmisleno i demotivirajuće.

Cobra 11 // Doma TV - tri kaktusa

Serija "Cobra 11" toliko se dugo prikazivala na RTL-u i na RTL-u 2 da je postala jedan od zaštitnih znakova tih kanala. Tužna je to, ali istinita priča o nekvaliteti i nemaštovitosti sadržaja koji se gledateljima plasira, a koja je sada dobila svoj nastavak. "Cobra 11" počela se emitirati na Domi TV, a gledatelji su zasigurno oduševljeni zbog takvog senzacionalnog transfera koji će omogućiti da 15 godina staru seriju sad izbjegavaju na drugom kanalu.

VIDEO Kate Middleton ima rak: Otkrila dijagnozu, oglasio se kralj Charles i pružio joj podršku