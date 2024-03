Poznata glumica javila se iz bolnice i šokirala obožavatelje! Uplakana u bolničkom krevetu

Engleska glumica i model Kate Beckinsale prošlu je nedjelju provela hospitalizirana, odnosno u bolničkom krevetu. Na društvenoj mreži Instagram ova glumica objavila je niz fotografija, a na nekima se nalazi i njezina majka. - Sretan rođendan mojoj nevjerojatnoj majci. Hvala onima koji nas vole i podržavaju kada je život sr**** i koji pokušavaju osigurati da neki dijelovi nisu - napisala je bez ikakvog objašnjenja zašto je završila u bolnici.

Nadalje, u opisu fotografija se zahvalila ljudima koji su joj "čuvali pse kad ona to nije mogla". - Hvala i za čuvanje pasa kada mi to ne možemo, i za to što nas tjeraju da se prisjećamo lijepih stvari kada to ne možemo. I koji se pojave kad smo bolesni i sjede s nama. I šalju balone i provjeravaju jesmo li dobro - dodala je i ponovno se obratila svojoj majci.

- Tako si inspirativna i predivna. Volim te. Tvoja borba za radost, unatoč suzama, iskustvo je gledanja ratnika izbliza - poručila je svojoj majci Judy. Na fotografijama Beckinsale nosi plavu bolničku opravu i ogromnu mašnu na glavi dok snima selfie, i to u suzama. Objava je također sadržavala i fotografije Loe s rođendanskom tortom, kao i nju kako uživa u čaši šampanjca, piše Page Six.

Inače, poznato je da Beckinsale tuguje zbog gubitka svog očuha, Roya Battersbyja, koji je umro zbog moždanog udara u siječnju, dok se borio s čak dva oblika raka. Imao je 87 godina. Pokojni britanski TV redatelj, poznat po projektima poput "Između redaka" i "Crvenog Merkura", oženio je Beckinsaleovu majku 1997. godine. Inače, Judin prvi suprug i Beckinsale otac, Richard Beckinsale, umro je od srčanog udara 1979. godine.

Također, obožavatelji su se zabrinuli zbog fotografija iz bolnice i zbunjeni su jer glumica nije dala nikakve odgovore, a ni pojašnjenja. - Jesi li OK? Zašto si u bolnici? Ozdravi brzo - stoji u jednom komentaru. - Molim se za tvoj oporavak bez obzira na to kroz što prolaziš - napisao je jedan obožavatelj.

