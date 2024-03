Borko je samouvjereno igrao do kraja, a na kraju je osvojio 100 eura

Prvi ovotjedni natjecatelj kviza ''Joker'', inženjer matematike Borko Barić, umalo je kući otišao s 5.000 eura, ali odlučio je riskirati na posljednjem pitanju, pa je ostao bez tog iznosa i kući uspio ponijeti 100 eura. Pitanje s kojim nije imao sreće glasilo je: Koja japanska riječ označava prolaznost i promjenjivost svega na svijetu?

A) samsara B) mujo C) seppuku D) bukkake udon Borko je nagađao da bi se odgovor mogao skrivati iza opcije A, a zapravo je točan bio B. Najviše ga je obradovalo prvo pitanje jer se radilo o filmskom klasiku kojeg uvijek rado pogleda: Kako se zvao pas dr. Emmeta Browna iz filma „Povratak u budućnost“, prvo biće koje je u filmu putovalo kroz vrijeme?

A) Einstein B) Kopernik C) Newton D) Tesla stoga mu nije bilo teško odgovoriti točno - da se pas zvao Einstein. Najviše mu je muke zadalo sportsko pitanje na koje je potrošio čak tri vrijedna jokera, ali isplatilo se jer je po točnom odgovoru na njega dosegnuo 15.000 eura! Koliko se država natjecalo za medalje na prvim modernim Olimpijskim igrama u Ateni 1896. godine? A) 9 B) 14 C) 18 D) 20 Točan se odgovor skrivao iza opcije C.

Uspješna eliminacija dva odgovora i sretno nagađanje, omogućilo je Borku da točno dogovori A na sljedeće pitanje: Ukoliko na etiketi odjeće uočite znak prekriženog crnog trokuta, to znači da tu odjeću nikako ne smijete: A) izbjeljivati B) centrifugirati C) čistiti u kemijskoj čistionici D) prati u perilici rublja.

Iako je netočno odgovorio na tri od 12 pitanja, Borko je kući uspio iz ''Jokera'' ponijeti 100 eura. Novu uzbudljivu epizodu ''Jokera'' ne propustite već sutra od 18 sati na Novoj TV