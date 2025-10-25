FOTO Nitko nije mogao skinuti pogled s nje! Reality zvijezda u atraktivnom korzetu i mini haljini proslavila 45. rođendan

Reality zvijezda i poduzetnica Kim Kardashian proslavila je svoj 45. rođendan, a zabava se održala baš u njezinom stilu u Parizu. Naime, Kim je za svoju rođendansku proslavu odabrala upečatljivu modnu kombinaciju te se uputila u poznati cabaret klub Crazy Horse. Nosila je atraktivan zlatni korzet preko pripijene bijele mini-haljine, a cijeli je izgled zaokružila elegantnim zlatnim sandalama s remenčićima.

No, rođendansko slavlje nije bio jedini razlog njezinog boravka u Parizu. Ranije iste večeri, Kim se pridružila glumačkim zvijezdama kao što su Glenn Close, Sarah Paulson, Teyana Taylor, Niecy Nash-Betts i Naomi Watts na pariškoj premijeri njihove nove pravne dramske serije "All’s Fair". Serija će se premijerno početi prikazivati na streaming servisu Hulu 4. studenog.

Foto: Profimedia

Podsjetimo, prošlog tjedna započela je promotivna kampanja povodom početka emitiranja nove, sedme sezona showa 'The Kardashians'. Reality zvijezda i poduzetnica u gotovo dvosatnom intervjuu s Alex Cooper, voditeljicom najslušanijeg podcasta za žene - 'Call Her Daddy', nije štedjela riječi o svom bivšem suprugu, reperu Kanyeu Westu. Osim efektnog marketinga, potencijalni razlog ovog obraćanja leži i u nedavnoj premijeri dokumentarca 'In Whose Name', koji na eksplicitan način prikazuje krah dugogodišnjeg braka slavnog para.

U recentnom obraćanju Kardashian je priznala da je dugo ignorirala znakove upozorenja u njihovoj vezi želeći biti podrška partneru koji se borio s mentalnim zdravljem. - Kada netko doživi svoj prvi mentalni slom, želite biti velika podrška i pomoći mu da to prebrodi - objasnila je Kim. Međutim, situacija je postala neizdrživa kada je reper odbio prihvatiti pomoć i napraviti promjene koje bi bile zdrave za njega i obitelj. - Kad imate djecu, definitivno je teže otići nego ostati. To zauvijek mijenja svačiji život, ali jednom kada moje psihičko zdravlje počne patiti, ne mogu biti majka kakva trebam biti. Morala sam spasiti sebe kako bih bila bolja majka za sve - poručila je, kao i to da smatra da veza duga više od desetljeća s četvero prekrasne djece za nju ipak nije neuspjeh.

Saznali smo i da West već nekoliko mjeseci nije vidio njihovo četvero djece. Kim je pritom naglasila da djecu odgaja samostalno i objasnila kako se nose s očevom odsutnošću. - Oni su oduvijek znali da je imao buran život, da je stalno putovao zbog turneja i da živi u različitim državama. S time se jako dobro nosimo - izjavila je, dodavši kako je njezina uloga osigurati djeci što normalniji život i stabilnu rutinu, pa se tako, unatoč svemu, trudi poticati zdrav odnos između djece i oca.

Sukladno tome, reality zvijezda demantirala je Westove optužbe da mu brani viđati djecu. - Nikada, niti jednom, nisam ih držala podalje od njega. Bilo je toliko puta da sam se probudila i vidjela tweetove o tome kako sam otela djecu. To nije otmica, to je razvod - ističe. U prilog svojoj tvrdnji, spomenula je kako je djecu slala k reperu u Saudijsku Arabiju, Italiju i Japan svaki put kad bi to zatražio. Ipak, Westova burna prošlost i česti manični napadaji tjeraju ju da intervenira ako procijeni da je situacija izrazito nezdrava za dobrobit djece te većinom predlaže da se obiteljski susreti odvijaju kod nje.

Nestabilnost je, kako kaže, bila ključni razlog razlaza. Kardashian se prisjetila trenutaka u kojima se nije osjećala sigurno ni emocionalno, ni fizički, pa čak ni financijski. Kao primjer navela je reperove nepredvidive epizode tijekom kojih bi donosio impulzivne odluke. - Došla bih kući, a pet naših Lamborghinija jednostavno ne bi bilo. Pitala bih gdje su nam auti, a odgovor bi bio da ih je poklonio prijateljima. Onda bi se situacija ponovila s novih pet automobila - ispričala je, naglašavajući kako život s nekim čije raspoloženje i postupke ne možete predvidjeti može biti iznimno uznemirujuć. Kap koja je prelila čašu bili su njegovi javni napadi na njezinu obitelj, posebice na majku Kris Jenner.

Posljedice turbulentnog braka osjeća i danas, pogotovo u ljubavnom životu. Naime, zbog Kanyeovih javnih ispada i napada na njezine bivše partnere bila je primorana "podići zid" oko sebe. Posebno ju je pogodio njegov glazbeni spot za pjesmu 'Eazy', u kojem je prikazano kako otima i živog zakapa komičara Petea Davidsona, s kojim je Kim tada bila u vezi. - To me jako rastužilo i bilo je iznimno nepošteno prema Peteu. On je divan čovjek koji je sve to podnio s nevjerojatnom mirnoćom, ali sigurno mu nije bilo lako - rekla je. Zbog takvih situacija potencijalni partneri često odustaju od veze s njom. - Događalo se da se zbližim s nekim, a onda ta osoba kaže: 'Čekaj, ne želim imati posla s tvojim bivšim'. To je frustrirajuće, ali znam da pravoj osobi to neće smetati - nada se Kim. Sedma sezona showa "The Kardashians" premijerno će biti prikazana u četvrtak, 23. listopada, na platformi Disney+, a nove epizode izlazit će svakog tjedna.