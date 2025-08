FOTO Naša plus-size manekenka prvi put u životu skupila hrabrost za korak koji je godinama izbjegavala

Naša najpoznatija plus-size manekenka Lucija Lugomer javila se na društvenim mrežama i otkrila što je učinila. ''Danas, nakon 32 godine, prvi puta sam prošetala u kratkim traper hlačicama, u javnost. U Zagrebu. Let's just leave that there. Ovaj post je za mene. I za sve male Lucije. Za sve glavice koje žive u strahu. Od mišljenja, od očekivanja, od komentara, od osuda. Za sve one koje bi se usudile, ali nemaju podršku. Ili nemaju s kime podijeliti svoj strah jer znaju da je za to potrebno razumijevanje...'', započela je.

''Danas, nitko mi ne može nametnuti svoja očekivanja veća od onih koje ja imam spram sebe. Nitko. Ničiju ljepotu, ukus i mišljenje ja ne moram zadovoljiti, a bome niti ti. Dovoljna si sebi onoliko koliko si spremna raditi na sebi, proširi svoje vidike! I vjeruj mi, voljet će te zbog toga kako su se osjećali s tobom. Razumiješ li sada, djevojčice moja, KOLIKO je ''strah od hlačica'' ustvari samo jedan treptaj tvog divnog oka?'', dodala je.

''I kome ide na živce slušati ovo body positivity razmišljanje i stav – neka odjaše jer toga nam toliko j**eno FALI svima! Danas kada nitko "ni za što" nije dovoljno dobar, lijep, pametan, puten itd. Prekrši to pravilo, digni glavu i budi svoj vlastiti standard ljepote. Amen!'', zaključila je. Poruke podrške ispod objave samo su se počele nizati. ''Moja inspiracija i to već godinama'', ''Slatkice'', ''Uvijek predivna! Hvala što si dio nas - običnih, skromnih, nesavršenih'', ''Čestitam ti, jako dobro znam osjećaj, na žalost ili na sreću. I da, ti si bila dio moje hrabrosti i na tome ti neizmjerno puno hvala'', ''Predivna'', ''Bravo'', ''Ma predivna Lucija'', samo je dio komentara na Instagramu.



Podsjetimo, Lucija se nedavno javila i oduševila svoje brojne pratitelje na Instagramu. Lucija je pozirala u bijelom kupaćem kostimu ističući svoje zanosne obline i tako je joj jednom poslala snažnu poruku o prihvaćanju vlastitog tijela. Zgodna brineta pozirala je u bijelom dvodijelnom kupaćem kostimu ukrašenom detaljima u obliku školjki, a cijeli look zaokružila je trendi maramom na glavi narančasto-bijelih pruga i elegantnim sunčanim naočalama. "Sve je u divljem zapadu i prirodnim nesavršenostima", napisala je Lucija u opisu objave.

Nije trebalo dugo da se ispod objave zaredaju komplimenti. Obožavatelji i prijatelji obasuli su je lavinom pozitivnih komentara. "Izgledaš nevjerojatno, draga", "Predivna si", "Goriš", samo su neke od poruka podrške koje su joj uputili. Lucijina poruka o važnosti samopouzdanja i ljubavi prema vlastitom tijelu očito je ponovno pogodila "u sridu". Ona godinama dosljedno koristi svoju platformu kako bi ohrabrila druge žene da se osjećaju dobro u svojoj koži, bez obzira na konvencionalne standarde ljepote.

Lucija i njezin suprug, chef Danijel Grlić, u prosincu 2023. godine dobili su drugog sina, Noela, koji je unio dodatnu radost u obitelj uz starijeg brata Leona. Upravo je uloga majke, o kojoj je nedavno govorila i u popularnom podcastu "Mame kod Lane", dodatno osnažila njezinu misiju. Kao prva hrvatska plus-size manekenka, Lucija je probila led na modnoj sceni i postala uzor mnogima. Nedavno je otvoreno govorila o svojim prihodima kao influencerica. - Bit ću iznimno iskrena, iako ću možda dobiti hejt zbog toga, ali realno, za dvije odrađene suradnje može se jedna dobra plaća doma donijeti. Influencer radi danonoćno. Dakle, to je gdje sam, jesam li, zašto sam. Mi smo takozvani najjeftiniji mediji za jednog klijenta – ispričala je Lucija Lugomer nedavno.