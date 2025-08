Regina Zubanović: 'Biti roditelj troje djece, pogotovo kad si sam, nije lako - ali je predivno'

Tijekom našeg razgovora s iskusnom novinarkom HRT-a, bilo je teško ostati ravnodušan. Njezina toplina, neposrednost i duhovitost toliko su me puta natjerale da se nasmijem, dok su neke njezine iskrene, životne priče u meni probudile duboko poštovanje i iskrenu emociju. Ona zrači onom posebnom energijom koja odmah osvaja - jednostavna je, hrabra, duhovita i beskrajno stvarna. Kao dijete sanjala je o radu u cirkusu, no život joj je donio drukčiju vrstu žongliranja - onu između privatnih izazova, životnih oluja i profesionalnih odgovornosti koje nikada nisu smjele trpjeti. Više od tri desetljeća je prepoznatljivo lice HTV-a, dopisnica iz Splita koja sa svakim novim prilogom donosi priče koje diraju i pokreću. Možda ćete, nakon ovog intervjua, i vi sljedeći put gledati njezin prilog s dodatnom posebnom pažnjom. Jer Regina Zubanović nije samo novinarka - ona je priča. Životna, snažna i nadahnjujuća.

Kada sam vas zvao za intervju javili ste mi se s mora, točnije s godišnjeg odmora! Gdje ste uživali i kupali se?

Idealno! Baš po mome guštu, prava idila. Punjenje baterija na najjače. Moj je život jako dinamičan, ritam ubrzan, svaki dan ispunjen silnim obavezama, raznim lokacijama, brojnim ljudima. Tako da mi na odmoru treba upravo sve suprotno – jedno veliko ništa! Da ništa ne moram i da nikud ne idem, malo za promjenu. Samo odmor za tijelo i dušu. Brela, kuća na plaži, more, sunce, kamenčići... More ima neku čarobnu moć nad mnom, kad zaronim kao da mi sve suvišno izbriše iz glave. Toliko sam zaljubljena u more da mi ga nikad nije dosta, ne odvajam se od njega i ne dosađujem se na plaži. Danju mogu satima brojati valove, a noću čekati zvijezde padalice. Sva sreća da uvijek imam puno puno želja.

Odete li tako inače sami negdje na odmor ili s vama ide i vaša družina?

Ne idem sama jer sam željna svoje djece, moje najveselije družine. Tijekom godine rastrzani smo obavezama, kao vjerojatno i druge obitelji, tako da jedva čekamo naše vrijeme u Brelima. Sanjamo taj zajednički ručak na terasi cijelu zimu. Zezaju me kako tamo puno bolje kuham, ali nije to do mene, do Brela je. I jako smo nestrpljivi, sa spakiranim koferima čekamo zadnji dan škole i odmah krećemo. Nakon svih tih poslova, obaveza, treninga i ostalog, napokon slobodni i skupa. A s nama i puno njihovih prijatelja. Cijeli život mi svi govore da imam djece "3+1 gratis". U Brelima je ta akcija puno veća pa ih tamo imam i desetak. Srca su nam velika, kuća ispunjena i puna smijeha. Zezamo se, kupamo, skačemo, igramo na karte, i ja sam s njima radosna kao dijete. A najviše od svega se povezujemo. Jako sam sretna kad mi prijatelji moje djece kažu da sam im ja kao prijateljica, čak mi povjere i tajne. Onda znam da niti jedan napor nije uzaludan.

I koliko vam bude onda teško vratiti se svakodnevici i poslovnim obavezama?

Pa u principu i ne bude mi teško. Jedino mi uvijek treba odmor od mog odmora. Ako ćemo iskreno, ja zaista jako volim svoj život. I sve što ga čini, moj posao i moje ljude koje puštam u život, i svu tu živost i dinamiku kojom mi je dan ispunjen. Tako da nakon toliko mira baš se i zaželim malo nemira. Poslije tog svog reseta kao da iz mene sve pršti, svijete evo me, vratila sam se, spremnija nego ikad.

Kakve plaže birate? Smeta li vam "šugaman do šugamana" ili birate neke intimnije uvale?

Našla sam recept kako izbjeći gužve i opustiti se u miru. Zato biram godišnji odmor u lipnju i samim početkom srpnja. Obiđem i otoke, najljepše destinacije i naše najpoznatije uvale prije svih. A onda se povlačim, bolje reći samo malo pritajim, ustupim mjesto na plaži turistima, nek' oni sada slobodno uživaju. Za mene će mora još biti, to je neraskidiva ljubav.

Vaša javljanja u emisiji "Dobro jutro, Hrvatska" u nekoliko navrata bila su doista upečatljiva pa su kasnije i drugi mediji izvještavali o vama. Sjećam se nedavnih primjera kada vas je vrana napala ili kad ste se uživo javili s motora. Koja su vama javljanja uživo u programu HRT-a ostala u zanimljivom sjećanju?

Da, pa upravo takva javljanja koja iznenade i mene samu. Kad smo kod vrane, ne znate vi kolika je meni bila drama, jer ja se bojim ptica. Tako da je to bila velika borba s vranom, a i sa samom sobom da ne otrčim vrišteći iz kadra. Sjećam se i kad sam izvještavala o velikom nevremenu za Dnevnik: zima, kiša, vjetar. I kuda bih ja, nego na Rivu da se to nevrijeme jasno i vidi. Dok sam čekala javljanje, sve je bilo OK, ali čim sam počela pričati uživo, toliko je zapuhalo da mi je istrgnulo kišobran, koji se pri tom slomio, udario me i odletio, a ja, a što ću - nastavi pričati dalje kao da se ništa nije dogodilo, osim što sam do kraja javljanja bila mokra kao miš iz ulja. Jednom su me na Bačvicama uživo zalili morem. Više puta upali u kadar nepozvano, poneki put i neprimjereno. Ali, takva iznenađenja su meni baš zabavna, razvesele me. Zapravo kroz njih samu sebe testiram, raduje me vidjeti kako ću se snaći jer volim sebi nametati izazove. To je ta draž javljanja uživo i zato ih obožavam, tjeraju te da budeš bolji, da razvijaš brzinu i odmjerenost reakcije.

Novinarka Regina Zubanović (Zahvaljujemo "briig boutique hotel" na ustupljenom prostoru za snimanje) Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Sjećate li se svog prvog javljanja uživo?

Oh da, baš za moju omiljenu emisiju "Dobro jutro, Hrvatska". Pripremila sam se pričati o temi, odjenula sretnu crvenu haljinicu i jedva čekala. Ali onda nismo krenuli kako sam mislila da hoćemo... Moj dragi kolega Davor Meštrović me iznenadio pitanjem – "Kolegice, recite nam prvo nešto o sebi?" U tom trenutku naučio me najvažnijoj igri - pripremi se na nepredvidivost. Kako u poslu, tako i u životu.

A tko vam je najveći kritičar?

Moja djeca, svakako. Dječja iskrenost do bola. Toliko te utreniraju na kritike, da te više ništa ne može pogoditi. Treniraju oni i jedni druge. No, najvažnije je da nas kritike ne pogađaju, već da ih shvatimo kao priliku za rast i učenje. Nema čovjeka koji ne griješi, a najveća je pogreška nemati hrabrost pokušati. Prilike dođu i prođu, a mi odlučujemo hoćemo li ih iskoristiti. Zato uvijek kažem - ne boj se, kreni, daj sve od sebe pa onda kako bude. Moja najvažnija životna istina koja me pokreće je - ne čekaj da se osjećaš spremno. Biti spreman nije osjećaj, to je odluka!

Ovako po vama rekao bih da ste perfekcionist. Volite li sebe gledati na ekranu?

Da jesam, iako se držim one bolje izreke - bolje završeno nego savršeno. Jer dok bi sve bilo kako bih htjela, nikad nikud ne bih stigla. Pa sam tako malo perfekcionist, a malo majstorica trenutka i improvizacije. Obavezno odgledam svako javljanje, najčešće preko naše izvrsne HRT-i aplikacije odmah u automobilu dok se vraćamo sa snimanja. Radoznala sam kakav je bio naš finalni proizvod koji ovisi puno i o snimatelju, sugovornicima, svjetlu, sceni, i nizu drugih faktora. Gledam, razmišljam i s kolegama razgovaram što bi moglo biti bolje. Polako, mladi smo, naučit ćemo...

Kolika je prednost raditi u dopisništvu? Koliko vam znači to što ljeti možete kad god uhvatite vremena "uskočiti" u more?

Sve ima svoje prednosti i mane, a trebamo uživati u našim prednostima, je l' tako? Znači mi svakako jako puno zato što kad imam priliku i samo "smočiti noge" u moru ili bazenu odmah preporođena lakše nastavim s radnim obavezama.

Koliko vam je stresan posao i "nosite li ga kući"?

Dosta se toga u meni promijenilo. Kad u životu prođeš kroz teške oluje, naučiš plesati na kiši, i ne plašiti se munja, nego u njima vidjeti saveznika koji ti osvijetli put. Tako da sve te borbe koje u životu odradiš, daju rezultat, iako je skupa cijena koju plaćaš. Baš zato čuvaš svoju snagu i stabilnost. Nakon oluje sunce jače sja, i puno ti je jasnije što ti je u životu važno. Meni je najvažnije sačuvati svoj mir i radost. Zato umjesto stresa biram stvari vidjeti kao izazov i na kraju osjetiti sreću kad se sve odradi. Posao ne da nosim kući, nego ga nosim u srcu i glavi. I to ne kao opterećenje nego kao način gledanja i razmišljanja, uvijek mislim bili to nešto bilo zanimljivo gledateljima i može li se od toga napraviti dobra televizijska priča.

FOTO Novinarka HRT-a, Regina Zubanović dala je veliki intervju za Ekran, časopis Večernjeg lista

Prije nekoliko godina u jednom ste intervjuu opisali kako izgleda vaš uobičajen dan te ste istaknuli da je prvi dio dana posvećen djeci i njihovoj pripremi za školu. Je li se što promijenilo?

Promijenilo se, djeca su narasla, a ja sam se pomladila. Ne znam što bih rekla, stalno mi ustvari nedostaje vremena. Djeca su sada 14, 17 i 21 godinu, svako vrijeme nosi svoje izazove i obaveze. Biti roditelj troje djece, pogotovo kad si sam, nije lako, ali je predivno. Tako da i dalje žongliram između privatnog i poslovnog života, i još uvijek mi dobro ide. A tko mi je kriv što sam odmalena htjela živjeti i raditi u cirkusu. Tako da mogu reći da evo živim svoj san, samo umjesto na trapezu, žongliram u životu s vremenom, obavezama, financijama, željama...

Jesu li vaša djeca svjesna kolika im je mama lavica?

Jesu! I to me jedino može rastužiti kad vidim svoj odraz u njihovim očima. Jer oni znaju što sam sve prošla, koliko mi je uistinu bilo teško, i onda kad su mnogi zbog mog osmijeha mislili da je meni sve cvijeće i proljeće. Ja sam kupila komadiće svog srca i života i slagala ih najbolje što sam znala. Brisala suze da mi ne zamagljuju pogled i dodatno ne rastužuju djecu. Naprosto suze nisu moja opcija nego glavu gore i kreni, bori se. Lako se smijati kad je lako, treba imati snage smijati se kad je teško. Srećom, osim cirkusantica, htjela sam biti i glumica. Očito sam talentirana jer sam i sebe brzo uvjerila u svoju ulogu. Kad gledateljima poželim dobro jutro iz Splita, najmanje što im mogu uzvratiti za to što su HRT-u poklonili svoje vrijeme i povjerenje, jest dati im profesionalnu informaciju i malo vedrine s juga. Moja djeca su moji lavovi, moje vrelo snage i nadahnuća. Bili su tako mali, a tako jaki. Zbog njih sam odlučila - život se može srušiti, snovi također, ali ja neću nikada!

Javnost je iznenadila vaša iskrena ispovijest kada ste pričali o gubitku supruga. Je li istina da vrijeme liječi sve rane?

Istina je samo da vrijeme prolazi. Rane zacjeljuju, ožiljci ostaju i čine nas takvima kakvi jesmo. Sve je to dio našeg života i uvijek će biti. Ne znači da si nekoga prestao voljeti jer si se počeo smijati. Mnogi na žalost upadnu u tu klopku, i ne žive život za sebe nego životare za druge. Naši anđeli na nebu sigurno ne žele da smo nesretni. A mi ne živimo ni u prošlosti ni u budućnosti, nego danas. Griješimo kad stalno nešto čekamo i odlažemo. Život je predragocjen, naučila sam to na jako bolan način. Zato pažljivo čuvam i štitim to zrno sreće u sebi svaki dan. Najradosnije i najjednostavnije što mogu.

Mislim da ste toliko majki i žena inspirirali kada ste rekli da si niste mogli dopustiti suze upravo zbog djece...

To mi i jest bila jedina misao vodilja kad sam javno progovorila o gubitku supruga. Jer s puno suza ja natapam ta slova. Nije mi lako ni danas pričati o tome, ali kad vidim da nekome pomaže, osjećam da vrijedi. Bila sam mlada žena, s troje male djece od tri, šest i devet godina, zahtjevnim poslom, porušenim životom i financijama, samo s velikom voljom da svojoj djeci omogućim sve što im treba, i roditeljsku ljubav, snagu i sigurnost za dvoje. Strah sam mijenjala hrabrošću. Neizvjesnost ponosom zbog najmanjih postignuća. Želim svima koji se nose s tako strašnim gubitkom reći - ja na žalost znam koliko vam je teško. I isto tako znam da možete i morate zbog djece ustati, a ne odustati. Ako djeca izgube jednog roditelja, najmanje im treba drugi koji se gubi. Nije lako, ali ne postaje se jak tek tako i nije jak onaj koji nikad ne padne, nego onaj koji se uvijek digne nakon pada, koliko god puta treba. Vi to možete, ako ne vjerujete sebi povjerujte meni, evo zato sam vam sebe dala za primjer.

Nedostaje li vam muški oslonac i kako to nadoknađujete?

Da se ne lažemo, nedostaje. Ali svih ovih deset godina nisam uopće razmišljala o tome. Trenirala sam se da mislim na to što imam, a ne što nemam. Vrijeme provodila sa svojim divnim pozitivnim ljudima, djecom, mamom, obitelji, prijateljima koji čine život ljepšim i lakšim, daju snagu i nadahnuće. I bez kojih ne bih mogla.

Tko vam je od djece najviše nalik i tko je naslijedio tu komunikativnu crtu od vas?

Prvo moram reći da sam silno ponosna na sve troje, koliko su hrabri, snažni, svoji i brižni jedan prema drugom. Stipe ima stabilnost i mudrost, Viktoria komunikativnost i vrckavost, a Valeria pronicljivost i izravnost. Opa, dobro sam se opisala preko djece...

Novinarka Regina Zubanović (Snimljeno u "briig boutique hotel" u Splitu) Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

A kako ste se vi uopće zaljubili u novinarstvo?

Potpuno neočekivano - kao što sve najveće ljubavi počinju. Pri kraju MIOC-a, planirala studirati matematiku, počela se baviti glumom, društvo s glume me povelo na radio, onda sam uočila natječaj HRT-a kad se pokretao Treći program, iz znatiželje se prijavila, prošla nekoliko audicija, i ostala evo već 30 godina. I dalje sam zaljubljena u novinarstvo, još i više nego prvog dana.

Imate zanimljivo i lijepo ime. Postoji li neka anegdota oko vašeg imena? Tko vam ga je dao?

Ovako ide priča: Nekoć, a ne tako davno, rodila se prekrasna djevojčica, čim su je vidjeli svi su znali da će biti kraljica i nadjenuli su joj ime Regina... Zezam se, baka mi se zvala Regina. Srećom roditelji su prepoznali koliko je to ime divno i kako će mi dobro stajati pa su mi ga dali. Još samo da nabavim krunu.

Čime biste se bavili da niste novinarka?

Pa radila bih u cirkusu, bila glumica, predsjednica nečega... Šalu na stranu, ne znam što bih točno radila, ali znam da bih to radila jednako strasno kao što svaki dan dajem sve od sebe na HRT-u. Tako odnedavno osim na televiziji radim i na Radio Splitu. Naime, mnogo naših cijenjenih radijskih imena otišlo je u mirovinu i nas nekoliko kolega s televizije odlučili smo pripomoći u emisiji "U središtu dana", ipak smo mi ista kuća, a Radio Split institucija na ovim prostorima.

Fenomenalno izgledate! Koliko brinete o izgledu?

Baš vam hvala na komplimentu! Brinem u letu, eto kako. I dalje se šminkam na retrovizoru dok me kolege voze na snimanja. Mijenjam štikle i tenisice iz torbe. Nema tu svaki dan glamura kao što neki zamišljaju televizijski posao. Zato se trudim da uvijek sjajim iznutra. Ali obožavam te prilike kad imam vremena i povoda zabljesnuti. I obožavam moje prijateljice koje znaju moj stil bolje od mene pa kad vide nešto jednostavno, a profinjeno samo mi jave da mi to treba.

Biste li se o izgledu brinuli manje da niste skoro svakodnevno na televizijskim ekranima?

Vjerojatno bih se brinula isto, jer volim da sam lijepo i elegantno odjevena u svakom trenutku, makar sama sjedila kući i čitala knjigu. Ali to ne bih nazvala brigom već uživanjem, naprosto uživam biti žena.

Čime se bavite u slobodno vrijeme? Imate li neki zanimljivi hobi?

Ja i slobodno vrijeme smo na Vi. Kad imam tako puno interesa, onda sve do minute isplaniram i popunim. Ali uživam u šetnji Marjanom i uz more. I u treningu koji obožavam. Ipak sam se cijeli život bavila sportom, najviše ritmičkom gimnastikom i moje je tijelo naviklo na akciju.

Je li vam ostalo još nešto godišnjeg odmora za ovu godinu? Planirate li još bezbrižno ljetovati?

Oh da, planiram ja još bezbrižno i sretno ljetovati i živjeti. Ja vam obožavam bajke i sretne krajeve. Možeš mi uzeti sve, ali optimizam ne! Tako, bez obzira na proživljeno, i dalje mislim da je život lijep, da sam rođena pod sretnom zvijezdom, i da mene čeka sreća još veća. A kad je život bajka, ja želim biti u glavnoj ulozi.