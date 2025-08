FOTO Kći Sanje Doležal više nalikuje pokojnom ocu i živi daleko od Hrvatske, a sin je studirao na ovom fakultetu

Pjevačica i voditeljica Sanja Doležal ponosna je na svoju zavidnu karijeru, ali ipak najviše je ponosan na svoje dvoje djece - kći Leu i sina Luku. Njezina kći već neko vrijeme živi u Londonu, gdje studira na jazz akademiji, a pjevačica i voditeljica joj je nedavno došla u posjet te se time i pohvalila na društvenoj mreži Instagram. Osim samozatajne kćeri Lee, ima i sina Luku koji je svojedobno studirao na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu.

Lea i Luka danas se gotovo nikako ne pojavljuju u medijima i javnosti, a ranije ih se znalo vidjeti s poznatom mamom na događajima u hrvatskoj metropoli. Sanja rijetko govori o svojoj djeci zato što je to njihova želja, a jednom je prilikom otkrila kako je prihvatila njihovo odrastanje i odlazak u svijet. - To je dio čari roditeljstva. Pripremaš se za to od trenutka njihova rođenja. Nemam problema s tim da odlaze u druge zemlje. Danas je svijet zaista povezan i ništa više nije tako daleko kao nekad. Uvijek sam ih podržavala u njihovim ciljevima i snovima jer kad su oni sretni, ja sam još sretnija - kazala je Sanja za časopis Story.

FOTO Andrej Plenković sa sinovima! U ovako opuštenom izdanju još ga nismo vidjeli, evo gdje su uživali

Sanja je svoje dvoje djece dobila u braku s Nenadom Šarićem, a koji je preminuo u svibnju 2012. godine od posljedica moždanog udara. Sanja i Nenad u braku su bili punih 19 godina, a bili su i kolege u grupi Novi Fosili u kojoj je Nenad svirao bubnjeva, a Sanja pjevala. Sanja se nakon smrti supruga na neko vrijeme povukla iz javnosti kako bi prežalila taj zaista težak gubitak. Njezina kći Lea talentirana je mlada glazbenica, a već s 15 godina počela je pjevati i pisati pjesme. Njezin rad prepoznat je i u suradnji s iskusnim glazbenim velikanima, pa je tako napisala pjesmu koju je njezina majka Sanja otpjevala s Alenom Islamovićem, nekadašnjim pjevačem Bijelog dugmeta.

Podsjetimo, Sanja je prije Londona posjetila i topli Dubai te se pohvalila fotografijama iz Desert Safarija gdje je pozirala s devama i na pustinjskom pijesku, bosonoga u dugoj bijeloj haljini kratkih rukova i s tirkiznim hidžabom na glavi. Osim toga, pohvalila se i novom tetovažom od kane. Kana se koristi za bojanje kože, noktiju i kose, još od doba starog Egipta. Istetovirala je cvijet na lijevoj ruci kojeg je ukrasila listovima u svjetlosmeđoj boji.

FOTO Vila Marija Mandžukića nalazi se tek desetak metara od mora, a za noćenje ćete izdvojiti pravo bogatstvo

- Pustinje je sve manje, ali je veličanstvena - napisala je u svojoj tadašnjoj objavi na Instagram profilu. Njeni pratitelji pisali su joj komentare oduševljenja te joj poželjeli ugodan boravak u Dubaiju. - "Draga Sanja, uživaj za nas!", "Prelijepa si!", samo su neki od komentara.