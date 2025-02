FOTO Jolina kći nosi torbicu od 6 tisuća eura, a obožavatelji su 'ludi' za njom!

KARLA ZELIĆ

Naša influencerica svaki put uspjela je ući u berlinski klub Berghain, a za to postoje i kriteriji: 'Procjenjuju tvoju energiju'

- Sjećam se, bila je zima i spavala sam u toplom krevetu, probudila me budilica u četiri ujutro kako bih se spremila za Berghain. Potiho sam se iskrala iz stana prijateljice kod koje sam odsjedala i naručila Uber do kluba, ispred kojeg me čekao prijatelj. Bila sam jako uzbuđena i pomalo prestrašena tog svog prvog puta zbog svih priča koje sam čula i zanimalo me hoće li me pustiti. Kada smo se našli ispred kluba, bio je red ispred, manji nego inače, ali svejedno postojeći i tik ispred mene su odbili nekoliko ljudi. Kako sam se približavala ulazu, samo sam si ponavljala ma "Just keep it cool" i pokušavala sam djelovati opušteno. Došla sam do ulaza, zaštitar me skenirao i samo klimnuo glavom i rekao "Bitte!" i to je bilo to. Vrištala sam od sreće unutar sebe - ispričala nam je popularna influencerica Karla Zelić.