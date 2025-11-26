FOTO Evo kako izgleda uređenje doma Danijele Dvornik! Pokazala svoju oazu mira

Supruga pokojnog legendarnog pjevača Dine Dvornika, 58-godišnja Danijela Dvornik na društvenoj mreži Instagram gotovo svakodnevno usrećuje svoje pratitelje detaljima iz privatnog života. Tako je sada pokazala kako izgleda uređenje njezina toplog doma, a pokazala je i predivno blagdansko ozračje. Na društvenim je mrežama podijelila fotografiju svog dnevnog boravka, u kojem dominiraju svijetli tonovi, mekani jastuci i efektna umjetna vatrica, koja prostoru daje poseban i topao ugođaj.

Ispod fotografije priznala je napisala kako je ona svoju predblagdansku generalku čišćenja već obavila. - Naradila sam se, od jutros traje ova moje predblagdanska generalka. Morala sam ormare i svu garderobu raščistiti, organizirati, presložiti i konačno se oprostiti od nekih komada koji samo zauzimaju prostor kojeg uvijek kronično nedostaje - napisala je iskreno ispod fotografije koja prikazuje njezinu sofu, stolić i police s knjigama. No, nakon što je savladala i najveći dio ormara, Danijela je nastavila u istom ritmu. - Ali nisam stala samo na tome, uredila sam sve kompletno. Sada zadovoljna sjedim u trosjedu i uživam u čistoći, uz umjetnu vatricu i fejk pucketanje... ali baš me briga, bar me ne košta dodatnog rada i čišćenja - poručila je Danijela, inače majka jedne od najpoznatijih influencerica u Hrvatskoj, Elle Dvornik.

FOTO Evo kako izgleda uređenje doma Danijele Dvornik

Preostalo joj je još urediti kupaonicu i kozmetiku, ali to je odlučila ostaviti za idući dan. - Nisam više imala koncentracije, a ni snage - priznala je te u nastavku zaključila: - No planovi za sutra već su spremni: jutarnji trening, odlazak u spizu i kuhanje ručka za prijateljicu Ladu. Dvije su prijateljice, kako kaže, već otvorile svoju jesensko-zimsku tradiciju 'jedemo po kućama', s motom: 'gdje ima hrane za jednog, ima i za dvoje' - zaključila je na kraju objave. Podsjetimo, Danijela Dvornik posljednjih godina živi na otoku Braču, a s prijateljima nerijetko dijeli kako je uredila pojedine dijelove te kako uživa u toplini svog doma daleko od gužve i javnosti.