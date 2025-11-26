Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 204
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
BREAKING
"Večernji i VOYO udružili snage: vodimo te u svijet vrhunskih informacija i zabave - iskoristi priliku koja se ne propušta"
Poslušaj
Prijavi grešku
PREDIVNO!

FOTO Evo kako izgleda uređenje doma Danijele Dvornik! Pokazala svoju oazu mira

Foto: Instagram
1/16
VL
Autor
Vecernji.hr
26.11.2025.
u 20:28

Danijela je na Instagramu pokazala kako izgleda uređenje njezina doma, odnosno dnevnog boravka u ovom predblagdanskom razdoblju.

Supruga pokojnog legendarnog pjevača Dine Dvornika, 58-godišnja Danijela Dvornik na društvenoj mreži Instagram gotovo svakodnevno usrećuje svoje pratitelje detaljima iz privatnog života. Tako je sada pokazala kako izgleda uređenje njezina toplog doma, a pokazala je i predivno blagdansko ozračje. Na društvenim je mrežama podijelila fotografiju svog dnevnog boravka, u kojem dominiraju svijetli tonovi, mekani jastuci i efektna umjetna vatrica, koja prostoru daje poseban i topao ugođaj.

Ispod fotografije priznala je napisala kako je ona svoju predblagdansku generalku čišćenja već obavila. - Naradila sam se, od jutros traje ova moje predblagdanska generalka. Morala sam ormare i svu garderobu raščistiti, organizirati, presložiti i konačno se oprostiti od nekih komada koji samo zauzimaju prostor kojeg uvijek kronično nedostaje - napisala je iskreno ispod fotografije koja prikazuje njezinu sofu, stolić i police s knjigama. No, nakon što je savladala i najveći dio ormara, Danijela je nastavila u istom ritmu. - Ali nisam stala samo na tome, uredila sam sve kompletno. Sada zadovoljna sjedim u trosjedu i uživam u čistoći, uz umjetnu vatricu i fejk pucketanje... ali baš me briga, bar me ne košta dodatnog rada i čišćenja - poručila je Danijela, inače majka jedne od najpoznatijih influencerica u Hrvatskoj, Elle Dvornik.

FOTO Evo kako izgleda uređenje doma Danijele Dvornik
1/14

Preostalo joj je još urediti kupaonicu i kozmetiku, ali to je odlučila ostaviti za idući dan. - Nisam više imala koncentracije, a ni snage - priznala je te u nastavku zaključila: - No planovi za sutra već su spremni: jutarnji trening, odlazak u spizu i kuhanje ručka za prijateljicu Ladu. Dvije su prijateljice, kako kaže, već otvorile svoju jesensko-zimsku tradiciju 'jedemo po kućama', s motom: 'gdje ima hrane za jednog, ima i za dvoje' - zaključila je na kraju objave. Podsjetimo, Danijela Dvornik posljednjih godina živi na otoku Braču, a s prijateljima nerijetko dijeli kako je uredila pojedine dijelove te kako uživa u toplini svog doma daleko od gužve i javnosti.

Ključne riječi
uređenje doma Dom uređenje Danijela Dvornik showbiz

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Briselko
Briselko
22:04 26.11.2025.

"Supruga pokojnog legendarnog pjevača Dine Dvornika..."

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja