Tek je krenuo s poslom, no Boris Rogoznica već niže uspjehe na novom radnom mjestu

Boris Rogoznica briljira na novom radnom mjestu. Autokuća u kojoj je zaposlen objavila je kako je glazbenik zaključio prvi ugovor s klijentom.

Foto: Facebook

Inače Boris se lani se razveo od Doris Pinčić, a na društvenim mrežama posljednjih mjeseci fanove je redovito obavještavao o svojim novim pjesmama i glazbenim planovima, stoga je njegove pratitelje na Instagramu iznenadila posljednja fotografija na kojoj je snimljen u uredu. "Dobar dan ekipo, jeste li radno ili opušteno?" napisao je Boris pokraj fotografije na kojoj u odijelu sjedi ispred kompjutera. "Jesu to neka osiguranja?" pitala ga je jedna pratiteljica, a Boris je samo odgovorio: "Tako nešto." Boris je nakon toga zaključao društvene mreže, ali otkriveno je da je zaposlen u autokući. No, to ne znači da će se prestati baviti glazbom, pa će na Zagrebačkom festivalu nastupiti s pjesmom 'Samo čovik'. Podsjetimo, nakon razvoda od Doris Pinčić, u javnost je dospjela njegova prepiska s bivšom dominom Alex Ognjenom, koja je tvrdila kako je s Rogoznicom imala aferu koja je trajala tri godine.

– Moje povjerenje i prijateljstvo iskorišteni su i zloupotrijebljeni na najgori mogući način. Žao mi je što sam u trenutku osobne slabosti popustio 'muškim hormonima' i napravio veliku pogrešku koja će me pratiti cijeli život. Najviše mi je žao što sam time povrijedio svoju obitelj i prijatelje, moje najmilije. Nadam se da će smoći snage oprostiti mi jednog dana – rekao je Rogoznica.