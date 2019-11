Finalna sezona u rangu je najboljih serija u povijesti

Proteklih pet godina serija “Preljub” (“The Affair”) donijela je puno oprečnih mišljenja. Počelo je zanimljivom idejom o različitim viđenjima istih događaja, s time da je okosnica serije preljub Noe Sollowaya (Dominic West), koji ostavi suprugu Helen (Maura Tierney) i četvero djece zbog konobarice Alison (Ruth Wilson). U sezonama koje su slijedile vidjeli smo svašta – glavni likovi optuživani su za (ne)djela koja nisu počinili, ponekad su donosili čudne i nesuvisle odluke, često i na svoju štetu.

Prosječni gledatelj sigurno se živcirao zbog toga, no pri tome smo svi zaboravljali vrlo jednostavnu činjenicu – “Preljub” prikazuje stvarni život koji je često nelogičan, no upravo je zbog toga savršen. Zapitajte se samo koliko ste puta i sami razmišljali o naizgled običnim potezima koji su vam stubokom promijenili život. E, upravo se to događa i u “Preljubu”. Noah Solloway možda na prvu djeluje kao gad koji je prevario ženu i okorjeli ženskar, no on je strastven čovjek kojeg u odlukama pokreće najmisterioznija sila u svemiru – ljubav.

Za razliku od treće i četvrte sezone “Preljuba”, koje su bile lošije od prve dvije, peta je nakon prve možda i najbolja, što je bilo teško povjerovati jer u njoj nema fantastične Ruth Wilson, koja je za ulogu Alison prije četiri godine nagrađena Zlatnim globusom. Nema ni njezina bivšeg supruga Colea Lockharta (Joshua Jacskon), ali zato ima njihove kćeri Joanie. Novost je da se radnja vezana za Joanie događa nekih 30 godina poslije, a glumi je Anna Paquin, jedna od najmlađih dobitnica Oscara u povijesti te nagrade. Joanie se zbog posla vraća u Montauk i tamo pokušava riješiti misterij majčine smrti.

Allison se službeno ubila, no gledatelji znaju da je krivac za njezinu smrt bivši vojnik Ben. Joanie u Montauku upoznaje EJ-a koji, čini se, puno toga zna o prošlosti njezine obitelji. On joj i kaže da se tuga i depresija mogu prenositi na generacije te da je uvjeren da je ona pobjegla od supruga i djece zbog depresije koju je naslijedila od svoje majke. No Joanie shvaća da se isto tako može naslijediti i ljubav...

U današnjem vremenu Noah se bori s novim optužbama za zlostavljanje, koje se događalo tijekom snimanja filma “Descent”, djela nastalog prema njegovoj knjizi. Kao da to ne bi bilo dosta, Helen se spetlja s poznatim glumcem Sashom Mannom (Claes Bang). Noah osjeća da se sve raspada, pogotovo kad ga se odrekne vlastita kći Whitney (Julia Goldani Telles ) netom prije vjenčanja. Ne bih htio spojlati, no moram kazati da smo taman očekivali mračan kraj, s obzirom na atmosferu koja je pratila većinu epizoda “Preljuba”, a onda je uslijedilo jedno od najljepših i najboljih finala neke serije dosad. Pripremite puno papirnatih maramica i, kad završite, provjerite je li pun Mjesec. I nasmiješite mu se!