Uvijek svježi, razigrani i veseli

Filmmusicorkestar slavi deveti rođendan koncertom u Histrionskom domu!

Zagreb: Koncert Filmmusicorkestra u Kerempuhu
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
10.11.2025.
u 09:31

Ovaj rođendanski koncert Filmmusicorkestar održat će s brojnim kolegama, glazbenim iznenađenjima na daskama zagrebačkog Histrionskog doma u srijedu, 10.12..

Filmmusicorkestar slavi svoj 9. rođendan koncertom u Histrionskom domu, već tradicionalnim nastupom s brojnim kolegama na stageu. Devet godina trajanja Filmmusicorkestra proteklo je kao jedna lijepo ispričana priča s brojnim koncertnim nastupima u zemlji i inozemstvu. Uvijek svježi, razigrani i veseli znali su pred publiku na svoj osebujan način donijeti velike filmske hitove, ali i brojne posebne programe posvećene velikanima filmske glazbe od kojih posebno izdvajamo vrlo uspješan recentni program Nekako s proljeća posvećen velikanima filma i glazbe Arsenu, Gabi i Kemalu Montenu.

Ovaj rođendanski koncert Filmmusicorkestar održat će s brojnim kolegama, glazbenim iznenađenjima na daskama zagrebačkog Histrionskog doma u srijedu, 10.12.. „Filmmusicorkestar sjajan je projekt koji objedinjuje najbolju filmsku glazbu, vrhunske glazbenike, ali i publiku istančanog ukusa kroz zaigrane aranžmane i puno veselja i zabave.

Filmmusicorkestar mi je jedno lijepo glazbeno iskustvo uz odličnu atmosferu i uvijek puno smijeha. Zato pozivam sve da nam se pridruže na 9. rođendanu Filmmusicorkestra, da pjevamo i da se smijemo zajedno.“, ističe Breza Paić, vokalna solistica koja već drugu godinu uspješno surađuje s bandom. Ulaznice za ovaj koncert mogu se nabaviti na platformi www.ulaznice.hr ili na blagajni Histrionskog doma u Ilici 90.

