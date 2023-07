Filip Miletić otkrio kako je počeo suradnju sa Severinom: 'Pitala me je li to skrivena kamera'

Jedan od najpoznatijih regionalnih producenata Filip Miletić, član je žirija showa Superstar, koji će ove jeseni krenuti na RTL-u. Iza Miletića je karijera od dva desetljeća, a najpoznatiji je po suradnji sa Severinom, za koju je potpisao hit "Uno momento", i cijeli album "Dobrodošao u klub". Miletić je napravio i dva hita s nadolazećeg Severininog albuma 'Sorry' i 'Metak'. Producent je za RTL.hr otkrio kako je počela njegova suradnja s hrvatskom pjevačicom.

"Da se nadovežem na anegdotu s 'Aspirinom'. Petar Grašo i ona su bili na nekom tulumu i Severina je njemu rekla: 'Kakav hit'. Petar rekao: 'Kakvo ludilo'. Severina je rekla: 'Moram zvati tog čovjeka'. I onda u svakom intervjuu napomenem da je Tomica Petrović, Severinin menadžer bio protiv mene. Rekao joj je: 'Što će ti'. I došli su u Beograd i kad smo se našli, ona je mene pitala: 'Imaš li ti neku pjesmu za mene?'. Rekoh: 'Nemam'. Ona meni: 'Molim'. Ja u tom trenutku nisam imao ni studio niti bilo što, ali sam se ponašao kao da to sve znam i pravio sam se kao da sam to radio 500 puta u životu. Došli smo u studio, pustio sam joj pjesme.

Severina je netko tko nije samo izvođač, ona ima i tog malog producenta u sebi i zato opstaje toliko dugo na estradi. I kada je čula pjesme, rekla je: 'Je li ovo neka skrivena kamera? Ok, snimamo sve.' Tako smo počeli suradnju koja traje skoro već 11 godina", ispričao je Miletić.

Inače, kako je pjevačica često u Filipovom društvu, fanovi su pomislili i kako između njih ima nešto više od poslovne suradnje, a pjevačica je sve demantirala za Klix.ba.

- Filip i ja nismo u vezi, ne zabavljamo se. Jednostavno već dugo ne čitam novine, nego mi jave prijatelji što pišu i onda, kad smo vidjeli naslov 'Kako dalje', onda smo se smijali jer ono, završili smo ploču i sad ćemo kao prekinuti. Međutim, naša suradnja traje 10 godina, vjerojatno je moj razvod to pokrenuo, ali je toliko pogrešno plasirano. Uopće me više ne pitaju ni je li to istina ili nije, ali bolje da pišu o tome nego o nekim teškim stvarima o kojima se pisalo - izjavila je Severina.

Severina i Filip započeli su suradnju prije više od 10 godina. On je tada bio u ozbiljnoj vezi s pjevačicom Anom Bebić, koja je neslavno završila, a i tada su ga u medijima povezivali sa Severinom i nagađali da je ona kriva za prekid, no to su oboje demantirali.

