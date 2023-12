Farmer Ante iz 'Ljubav je na selu' tajanstven je oko nove djevojke: Našao sam ljubav u Splitu

U showu "Ljubav je na selu" farmer Ante Munitić na romantično putovanje u Beograd je otišao s Klarom Perkom. Ona je tada rekla kako će to putovanje pokazati ima li nade za njihovu vezu. Ante joj je tijekom tog putovanja dao do znanja kako mogu biti samo prijatelji, što je Klaru malo razočaralo. Sada je farmer otkrio kako je ubrzo nakon romantičnog putovanja u Beograd pronašao ljubav. - Ja sam iza romantičnog putovanja našao jednu ljubav u Splitu i ja mislim da je to to- rekao je sada Ante za RTL. Oko detalja svoje nove veze je tajnovit i jasno je naglasio kako ne želi pričati o novoj ljubavi, ali spremno je odgovorio na pitanja vezana za show.

- Najbolji doživljaj iz showa mi je bio kada su cure išle u ljekovito blato i mazale se u njemu. Bilo ih je drago vidjeti da su malo pocrnile, barem od blata, ako ne od sunca - odgovorio je Ante na pitanje koje mu je bilo najljepše iskustvo u 'Ljubav je na selu'.

Ispričao je i što mu je bilo najteže. - Najteže mi je bilo trpjeti ih. Skoro mi je kosa počela otpadati - rekao je. Svima bi rado preporučio da sudjeluju u RTL-ovom showu.

VEZANI ČLANCI

- Ljudi moji, ovo je samo jedan show, znači nova poznanstva, nova prijateljstva, lijepo druženje i sve...a u tome svemu možda se dogodi i neka ljubav. Međutim, to je mala vjerojatnost, ali nikad se ne zna. - poručuje farmer Ante. Kada je bilo završno okupljanje farmera i njihovih kandidatkinja Klara Perko je poručila: Kad je crveni tepih tu i kad je Ante tu, moram zadnji put ispucati svaku šansu da mu bude žao što me tako satrao u Beogradu i rekao ‘ne‘‘‘. Ante je već tada dao jasno naslutiti gdje njegovo srce pripada.

Na finalnom susretu s Klarom i drugim parovima u Istri Ante je nosio majicu s natpisom "Srce u Splitu. Duša na Sjeveru". "Moja majica predstavlja novu ljubav koja se dogodila, koja je trenutno u Splitu. Ona je bila strahovito ljubomorna na sve ovo tako da sam jednostavno rekao da što treba napraviti i ja ću to napraviti - ispričao je farmer.

VIDEO Danijela Dvornik o razvodu kćeri Elle