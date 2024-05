HDZ će 'vruć krumpir' Pupovčeva imenovanja pokušati prebaciti oporbi

Odluka o imenovanju Milorada Pupovca na čelo saborskog Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina odgođena je danas do daljnjega nakon što je postalo jasno da Domovinski pokret za to ne namjerava dići ruke. Dapače, iz te su stranke već u četvrtak dali do znanja da bi Pupovac na funkciji koja pripada većini značio kraj vladajuće koalicije pa se HDZ dao u traženje rješenja koje bi zadovoljilo sve njegove partnere, a kako bi ono moglo izgledati, danas ujutro je dao naslutiti njihov zastupnik Nikola Mažar.

– Ne postoji direktna, stroga kvota većine ili oporbe za saborske odbore – ispalio je Mažar na Hrvatskom radiju, iako je dobro poznato kako se funkcije u saborskim odborima raspoređuju tako da većina, u skladu s izbornim rezultatom, odredi koji su odbori "njezini" i obavijesti oporbu o onom što joj je preostalo za raspodjelu. Tako je bilo i ovoga puta, kada je većina za sebe uzela i ovaj odbor, zbog čega je Mažarova izjava podigla ne jednu obrvu u saborskim kuloarima.

A što se njome htjelo reći, postalo je jasnije nakon izjava DP-ova Stjepe Bartulice na N1.

– Ne isključuje se mogućnost da on (Pupovac) bude imenovan ako čelno mjesto pripada nevladajućima, ali to se treba dogovoriti na razini Sabora. To je u tijeku, teško je prejudicirati što će se odlučiti – rekao je Bartulica. To u prijevodu znači da bi vladajući ovaj vrući krumpir mogli pokušati prebaciti oporbi, dati im odbor koji im u početku nisu nudili, a onda bi na oporbenjacima bilo da odluče hoće li na čelu Odbora za manjine biti onaj koga predlaže Klub nacionalnih manjina, a to je Milorad Pupovac.

Na ovo je u sabornici reagirala nezavisna Marija Selak Raspudić, ocjenjujući kako bi se radilo o "nevjerojatnom manevru" i tražeći da se razgovori o raspodjeli mjesta u Saboru vode transparentno. No, sudeći po izjavama nekih od čelnika opozicijskih stranaka, nije sasvim isključeno da bi ovakav manevar mogao naići na podršku oporbe ili barem njezina lijevog krila. Predlože li vladajući imenovanje Pupovca, većina oporbe, ako ne i svi, to će podržati. Potvrdili su nam to i u SDP-u i u Možemo, gdje ističu kako je dobra saborska praksa sva takva imenovanja podržati.

– Ne vidim razloga zašto mi takav prijedlog ne bismo podržali. Činjenica da mi nismo izabrali predsjednika Odbora za ljudska i prava nacionalnih manjina onako kako želi Klub nacionalnih manjina je kapitulacija HDZ-a pred DP-om, ali isto tako i odstupanje od onoga za što su se do sada, barem nominalno, zalagali – kaže šef SDP-a Peđa Grbin.

Jučer se neslužbeno moglo čuti kako su ideju da vladajući Odbor za ljudska prava prepuste opoziciji, kako bi imenovanje Pupovca bio prijedlog koji dolazi iz opozicijske kvote, neki zastupnici HDZ-a i njihov šef Kluba Ante Sanader na saborskim hodnicima "nabacivali" zastupnicima SDP-a. Grbin, međutim, kaže kako takvog prijedloga službeno nema i da će ga, ako ga dobiju, raspraviti, ali i da je to nešto o čemu trebaju odlučiti svi oporbeni klubovi jer saborski su odbori već raspoređeni, i to onako kako su vladajući htjeli.

I supredsjednica stranke Možemo Sandra Benčić tvrdi da za takav prijedlog ne zna, ali kaže da će, ukoliko dođe, o njemu na Klubu raspravljati. No, i ona naglašava kako se o tome mora usuglasiti cijela oporba jer to podrazumijeva i novu preraspodjelu odbora. Za "ucjenu" DP-a kaže da je dubinski upitna i s aspekta Ustava jer SDSS, kaže, nije bilo koja stranka.

– DP iz raspodjele isključuje stranku koja je jedini legalni predstavnik srpskog naroda. Isključivanje po etničkom ključu je diskriminatorno – ističe Benčić i dodaje kako očekuje da HDZ to ne dopusti. Za ideju da se "vrući krumpir" prebaci u ruke oporbe i da Pupovac bude predložen iz oporbene kvote kaže kako je to spašavanje obraza HDZ-u, ali i "posao svih u Saboru da ne dopuste da zemlja otkliže u radikalizam i podjele". Iako nije jasno kako bi oporba spriječila radikalizaciju čuvajući od propasti koaliciju HDZ-a i DP-a.

Dodajmo ovome da su iz Kluba nacionalnih manjina danas stizale dijametralno suprotne izjave o tome stoji li taj klub iza prijedloga Pupovčeva imenovanja. Predsjednik kluba Vladimir Bilek tvrdio je kako nije riječ o njihovu prijedlogu te kako se manjinci još usuglašavaju o tome tko će na čelo Odbora. Furio Radin, potpredsjednik Sabora i zastupnik talijanske nacionalne manjine, tvrdi, pak, kako je u Klubu sve usuglašeno, ali bez glasanja jer se, kaže, tamo nikad nisu preglasavali, nego su se stvari rješavale dogovorom. Tako je, kaže, i sam predložen za potpredsjednika Sabora i ni tu, baš ni kao kod prijedloga Pupovčeva imenovanja, nitko nije imao ništa protiv.

A iz onoga što su u četvrtak popodne govorili iz DP-a, stvar je dalje išla tako da su manjinci Pupovca predložili HDZ-u, koji nije imao ništa protiv pa je prijedlog prenio DP-u i zauzvrat dobio – prijetnju raskidom koalicije. Valja pritom primijetiti da su vladajući odgodom odluke o izboru šefa Odbora za manjine rasplet ove krize odgodili za najmanje dva tjedna, tijekom kojih Sabor neće zasjedati. U međuvremenu će se održati i izbori za Europski parlament, nakon kojih će svima vjerojatno biti lakše donijeti neke odluke.

