Fanovi uvjereni da je slavna pjevačica trudna, a njena izjava izazvala sumnje

Već dugo se sumnja nakon Rihannine izjave da bi se voljela ostvariti kao majka da je zapravo već prinova na putu, a u poslijednjem razgovoru s američkim medijima, pjevačica je zatekla izjavom.

- Ja sam crnkinja. Rodila me crnkinja, koju je također rodila crnkinja, a i nju je isto rodila crnkinja pa ću tako i ja roditi jednu crnkinju. Bez rasprave. To sam ja. To je dio mene; duhom i DNK-om. I uvijek se borim za ono u što vjerujem, za onog koga volim, koga poznam i koga poštujem. Borim se sa životnim preprekama i sigurna sam da je moju majku njena majka naučila kako to prevladati, i da ću i ja takva biti - izjavila je za Essence.

Nakon te izjave, Twitter je dolovno poludio od komentara, a video od jučerašnjeg nastupa dodatno je izazvao euforiju oko njezine izjave. Naime, u plišanoj crnoj haljini istaknule su se pjevačicine obline, ali njezin trbušćić ju je možda odao.

first off, why that person rub her thigh like that, respect ppl, and second RIHANNA IS PREGNANT pic.twitter.com/7fUtaudVfX